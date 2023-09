Familia de Dayanara Torres sufre quemaduras de primer y segundo grado

- Publicidad -

La exreina de belleza y presentadora puertorriqueña Dayanara Torres dio a conocer la tragedia familiar que vivió recientemente su sobrino, hermana y su madre.

Hace dos semanas su sobrino Santiago, su madre Luz Delgado y su hermana Jeanette Torres Delgado sufrieron quemaduras en primer y segundo grado al explotar una olla de presión en la residencia de su familia en el estado de Florida. Toda la familia fue atendida de inmediato por los profesionales de la salud del HCA Florida Kendall Hospital y quien resultó más afectado fue el sobrino de la Miss Universe 1993, a quien apodan Santi.

Torres compartió anoche el emotivo video en las redes sociales en el que presenta cómo ha sido la recuperación de su familia tras el accidente, en especial la fuerza y valentía de su sobrino.

“Santiago…No existen palabras para explicar cuanto te admiro… Hace dos sábados atrás nuestra familia vivió una pesadilla que hoy nos acerca más a Nuestro Dios! Un accidente con una olla de presión q explotó. Mi Santi de mi vida como eres de fuerte, Lela y mi sister bella con quemaduras de 1er y 2ndo grado.Una pesadilla de la q todavía se están recuperando”, describió Torres en su cuenta de Instagram, junto al video en el que se observa a toda la familia presente en la institución hospitalaria.

“NECESITO a agradecer a mi Dios por bendecirnos con la familia q tenemos… por cada una de las enfermeras y enfermeros, doctores y cirujanos del @hcafloridakendallhospital The rescue team, paramedics, que se encargaron especialmente de mi sobrino y mi madre.But specially las enfermeras del Burn & Reconstructive Center & Child Specialist. ARIANA you are an Angel, what a blessing is to know you & to know you walk freely among us. You were there every single day making sure Santi felt Loved, Cared for and even make him Smile through out these tough times… Santi, que quieras pasar tu cumpleaños rezándole a San Lázaro nos ha llenado de más admiración… Feliz Cumpleaños mi Sati You are my hero, mi campeón, mi maestro! Te Amooooooo por siempre…#Happy14th”, expresó la copresentadora del programa El Gordo y la Flaca de Univision en Miami.

La exreina de belleza hizo una exhortación para que las personas se atrevan a donar piel para ayudar a los pacientes quemados.

“Si nunca has pensado en ser donante, ojalá lo consideres. Donar Salva Vidas. La piel donada ha salvado y sanado a mi familia. Bendigo las almas de cada uno de los que han donado al partir”, exhortó la sobreviviente de cáncer de piel.