Acusan a Karol G de plagio e interponen demanda millonaria

Karol G fue acusada de plagio por su canción “Don’t Be Shy” con DJ Tiesto. El músico cubanoamericano René Lorente la acusa de copiar parte de la melodía de su tema “Algo diferente”, compuesta en 1998.

El compositor y músico exige $3 millones de dólares en indemnización “por su angustia mental, humillación, daño a su reputación y vergüenza”.

Lorente demandó a la cantante colombiana por violación del Titular de los Derechos de Autor y Plagio. Hasta ahora Karol G no ha hablado públicamente sobre esta demanda.

La noticia ha generado gran revuelo en las redes sociales. Muchos fanáticos de Karol G han salido en su defensa, mientras que otros opinan que Lorente tiene razón. “Claramente sí fue un plagio de la melodía y se debe pagar por ello”, opinó una cibernauta. “No pueden ver brillar a alguien los envidiosos, nadie sabe quién es él”, comentó otra.

Esto ocurre mientras ‘la Bichota’ está en su gira ‘Mañana Será Bonito’, que ha sido un éxito y la ha llevado a protagonizar todo tipo de escenas y hechos emocionantes que se han difundido vía redes sociales. Tal como han sido las demostraciones de amor en público con Feid y algunos homenajes y dedicatorias especiales en tarima.

Por ahora este caso del presunto plagio, y a diferencia de las acusaciones sobre un supuesto pacto con el demonio y la supuesta apología en un lanzamiento reciente, la cantante de Medellín no ha respondido y es lógico por las implicaciones legales.

En medios internacionales han informado que la demanda se interpuso en el Tribunal Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.