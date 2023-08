Departamentos de policía municipales podrían enfrentar auditorías al azar, a raíz de escándalo de multas de policía estatal

- Publicidad -

NORWALK.- Los departamentos de policía locales de Connecticut pueden ser auditados al azar para verificar si hay datos inventados sobre perfiles raciales, según el organismo que realizó dicha auditoría a la policía estatal de Connecticut, y concluyó que los policías probablemente falsificaron miles de registros de detenciones de tránsito.

“En este momento, no estamos preocupados por un problema generalizado en las agencias municipales, pero sí estamos de acuerdo en que deberíamos implementar completamente algún tipo de programa de auditoría aleatorio, potencialmente, de todas las agencias en Connecticut, solo para que podamos brindar tranquilidad a la comunidad”, manifestó Ken Barone, director del Connecticut Racial Profiling Prohibition Project (CRP3), en la reunión de la junta asesora de la organización, celebrada el miércoles pasado.

La discusión se produce después de que el gobernador Ned Lamont designara a la ex fiscal federal Deirdre Daly para realizar una revisión independiente de los hallazgos de la auditoría de la policía estatal de Connecticut, un asunto que también está siendo investigado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Tamara Lanier, miembro de la junta asesora de la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) de Connecticut, dijo que las auditorías de las agencias locales serían importantes para la confianza del público.

“Creo que es importante entender que las preocupaciones que han surgido por la revelación de los documentos y los informes falsos no son exclusivas de la policía estatal. Creo que es un problema en toda la actividad policial en Connecticut”, dijo Lanier.

Varios jefes de la policía que forman parte de la junta del CRP3 dijeron que era importante que sus departamentos no fueran agrupados con la policía estatal.

“Esta es una de las preocupaciones que tienen los jefes municipales, que ahora todos estamos siendo retratados con la misma brocha”, dijo el jefe de policía de Cheshire, Neil Dryfe.

“Creo que la probabilidad de que esto sea un problema generalizado es minúscula, pero no imposible”, declaró el jefe de la policía de West Hartford, Vernon Riddick, sobre la falsificación de multas en las agencias policiales locales del Estado.

Riddick dijo que no se opondría a un proceso de auditoría aleatorio para los departamentos locales.

El debate de la Junta se produjo poco después de que el Departamento de Policía de Hartford anunciara que uno de sus agentes, Michael Fallon, había dimitido a principios de año después de que una investigación interna descubriera que había falsificado registros e información en al menos una orden de detención.

El Departamento de Policía dijo que había remitido el asunto a la Unidad de Normas y Formación de la Policía de Connecticut para la descertificación de Fallon como agente de las fuerzas del orden.

En marzo pasado, el oficial de policía de Norwalk, Edgar González, fue retirado de su certificación luego de las acusaciones de falsificación de boletas de infracción.

El analista de CRP3 James Fazzalaro propuso delegar un grupo de trabajo para redactar un plan de auditorías de los departamentos municipales.

“Siempre supimos que sería necesario crear algún mecanismo de auditoría y este podría ser el momento”, finalizó Fazzalaro.