Nuevo programa para ayudar a adultos mayores

WHITE PLAINS.- El Departamento de Programas y Servicios para Adultos Mayores del condado de Westchester (DSPS), en asociación con el Westchester Public/Private Partnership for Aging Services y Fordham University Graduate School of Social Services, está lanzando un nuevo programa llamado Live Well & Age Well: The Planning Ambassadors for Aging Program.

El programa está diseñado para ayudar a las personas a planificar una calidad de vida exitosa en el futuro e incluye encuestas específicas sobre una variedad de temas para ayudarlas a evaluar su estado actual, establecer prioridades y definir sus metas a medida que envejecen.

El ejecutivo del condado de Westchester, George Latimer, manifestó que “envejecer puede ser intimidante y es posible que sienta que es demasiado pronto para empezar a pensar en los años posteriores. El programa Live Well & Age Well puede ayudarle a prepararse para temas difíciles, como el cuidado, la estabilidad financiera, el transporte, la vivienda y más. Les invito a participar en esta encuesta, que les ayudará a comprender mejor sus prioridades a medida que envejecen”.

La comisionada del DSPS, Mae Carpenter, expresó que “el DSPS ha recordado constantemente a nuestros residentes una cita famosa de Benjamin Franklin: ‘Un fracaso en la planificación es un plan que fracasa’. Queremos que todos entiendan que la planificación es una forma de envejecer exitosamente, porque creemos que el fracaso no es una opción. El Planning Ambassadors for Aging Program ayudará a los adultos mayores y a sus familias a planificar su futuro a medida que envejecen. Nuestros patrocinadores, AARP, Alzheimer’s Association, Statewide Senior Action Council and New York State Intergenerational Network se complacen en apoyar este esfuerzo”.

La encuesta voluntaria y anónima se puede completar en línea en la web https://fordham.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_72L77pm958b5Eqi y en persona en ciertos eventos, lugares de culto, empresas, organizaciones y agencias del DSPS, donde estarán presentes profesores capacitados de Planning Ambassadors for Aging Program para ayudar a completar las evaluaciones.

Puede encontrar más información sobre el programa Live Well & Age Well en el sitio web del DSPS en https://seniorcitizens.westchestergov.com/, llamando al 914-813-6102 o enviando un correo electrónico a [email protected].

Si tiene una necesidad inmediata, puede comunicarse con el DSPS al 914-813-6300, finalizó Latimer.