Informe revela barreras de ex reclusos para conseguir empleo

BRIDGEPORT.- Connecticut necesita eliminar las barreras que dificultan que las personas obtengan trabajos mejor remunerados una vez que salen de prisión, manifestó la organización Connecticut Voices for Children en un nuevo informe publicado esta semana.

Connecticut Voices for Children dijo que ciertas barreras políticas y educativas limitan las opciones profesionales de las personas una vez que han cumplido su condena, y que casi dos tercios de los empleos disponibles para ellos no pagan salarios iniciales que sean suficientes para que un adulto se sostenga por él mismo.

“Es importante recordar que esto es por diseño”, dijo la directora ejecutiva de CT Voices, Emily Byrne.

Dijo que Connecticut ha eliminado algunos de esos obstáculos en los últimos años, pero aún tiene que hacer más para ayudar a los ex convictos a encontrar un empleo remunerado.

El informe de Connecticut Voices for Children ofreció varias recomendaciones de políticas, incluido el apoyo a los reclusos y restricciones a las políticas que limitan su capacidad de buscar trabajo o educación una vez que son liberados. Algunas de las ideas incluían licencias para conducir e ingresos básicos garantizados.

Un portavoz del gobernador Ned Lamont dijo que apoya más cambios para ayudar a facilitar el reingreso a la sociedad de los ex convictos, aunque no intervino sobre ninguna recomendación específica del informe.

“Connecticut es un líder nacional en la reducción de barreras para carreras a largo plazo, viviendas estables, educación de alta calidad y otros componentes clave para un reingreso exitoso. El gobernador Lamont espera trabajar con los legisladores y defensores estatales en la próxima sesión para avanzar en el progreso de Connecticut y ampliar el impacto”, dijo el portavoz Adam Joseph.

El representante estatal Steven Stafstrom, demócrata de Bridgeport, copresidente del Comité Judicial de la legislatura, también dijo que está abierto a “eliminar las barreras potenciales que obstaculizan la capacidad de las personas con antecedentes penales de buscar empleos bien remunerados y optar a una educación superior”.

Añadió que el Estado tiene “una fuerza laboral en constante evolución, por lo que es importante encontrar formas de conectar a las personas que reingresan con la fuerza laboral, lo que ayuda a mantener nuestras comunidades más seguras”.

Lauren Ruth, investigadora y política de Connecticut Voices for Children, dijo que las personas tienen menos probabilidades de reincidir y regresar a prisión si tienen empleo, pero la reincidencia también disminuye a medida que aumentan los salarios.

El informe cita un estudio realizado en Carolina del Norte que examinó la reincidencia y encontró que las personas que tienen el 25% de salarios más altos, entre los participantes en el estudio, tenían la mitad de probabilidades de reincidir que las personas con un salario inferior.

Mientras tanto, las personas de ese 25% inferior tenían las mismas probabilidades de cometer otro delito que las que no tenían trabajo.

El informe considera que los empleos que pagan al menos el 60% del ingreso medio estatal ofrecen una compensación sostenible, o 39 mil 761 dólares al año, pero señaló que algunos expertos aún considerarían que eso es demasiado bajo para ser un salario digno en Connecticut.

Eso, dijo Ruth, empujó a más personas a buscar trabajos peor pagados una vez que salían de prisión.

Los jóvenes que cumplen condena en prisión tienen muchas menos probabilidades de tener un título universitario o la experiencia laboral relevante necesaria para conseguir empleos mejor remunerados.

Connecticut Voices for Children analizó 325 ocupaciones que no requieren una licenciatura o al menos cinco años de experiencia relevante, y encontró que el 65% no paga lo suficiente en salarios iniciales para que los adultos se mantengan a sí mismos. Eso se compara con sólo el 8% que paga lo suficiente para mantener a un hijo y el 4% que paga lo suficiente para mantener a dos hijos.

Connecticut Voices for Children dijo que el 75% de los empleos que ofrecen salarios sostenibles a los trabajadores principiantes tienen políticas federales o estatales que crean barreras al empleo.

Algunas de las recomendaciones de Connecticut Voices for Children se centran en ayudar a las personas a mejorar sus posibilidades de conseguir empleos mejor remunerados, incluida la ampliación de la planificación profesional y ofrecérsela a los reclusos antes de su liberación.

El informe también sugiere ampliar los programas de liberación laboral. Además, Connecticut Voices for Children dijo que los legisladores deberían ampliar las reglas de Ban the Box, que prohíben a muchos empleadores preguntar sobre antecedentes penales en las solicitudes de empleo, a los programas de educación postsecundaria.