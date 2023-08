Folletos enviados a estudiantes de Yale por sindicato de policía son “engañosos”, aseguran autoridades

- Publicidad -

NEW HAVEN.- Los líderes de seguridad pública de la Universidad de Yale están condenando las acciones del sindicato de policía, que envió folletos “engañosos” a los estudiantes de primer año durante el fin de semana. Esos folletos advertían a los nuevos estudiantes sobre su seguridad, diciendo que el campus y la ciudad de New Haven no son seguros.

“Hacer esto es infantil y egoísta”, dijo el alcalde de New Haven, Justin Elicker.

A Elicker se unieron el jefe de policía de la Universidad de Yale, el jefe del Departamento de Policía de New Haven y otros agentes, concejales de New Haven y líderes comunitarios que trabajan para combatir la violencia a diario. Todos los oradores se enfrentaron a los micrófonos con ira y pasión en sus voces.

“No apoyamos esto. Y para ser sincero, estoy realmente disgustado de que hayan elegido tomar este camino”, dijo el jefe de la policía de Yale, Anthony Campbell.

Todo esto se produce después de que miembros de la Asociación Benevolente de la Policía de Yale distribuyeran lo que titularon “Una guía de supervivencia para estudiantes de primer año de la Universidad de Yale” mientras se mudaban el fin de semana.

El folleto tiene la imagen de una calavera con las palabras “Buena suerte”.

Luego le siguen cinco mensajes principales, que piden a los estudiantes de Yale que se mantengan alejados de las calles después de las 8:00 de la noche, que no caminen solos, que eviten el transporte público, que permanezcan en el campus y que protejan su propiedad.

“Cuando das la bienvenida a alguien a tu comunidad, lo abrazas, lo apoyas y te aseguras de que tenga éxito aquí. No promueves el miedo, no promueves la desinformación, no engañas a la gente sobre el lugar que es ahora su nuevo hogar”, dijo Elicker.

El jefe de la policía, Anthony Campbell, dijo que ha escuchado a padres y estudiantes que estaban molestos por los volantes.

“Fue realmente aterrador, cuando leí eso fue alarmante. Mi mamá también estaba bastante asustada porque soy su única hija y Me estoy mudando muy lejos de casa”, dijo Isabella Caltitla, una estudiante entrante de primer año en Yale, quien recibió el folleto mientras se mudaba el domingo

Desde que se publicaron los folletos, la universidad ha estado en modo de mitigación, asegurando a los padres que su campus es seguro.

Campbell dijo que asistió a una sesión con padres y estudiantes para difundir el mensaje.

En cuanto a por qué el sindicato envió los mensajes, el jefe Campbell cree que está relacionado con las negociaciones del contrato sindical, que ahora se encuentran en sus primeras etapas.

“Cuando la universidad se acercó a ellos con la propuesta de monto en dólares para el contrato, se sintieron ofendidos y los miembros de la junta directiva del sindicato decidieron que era necesario hacer algo y esto es lo que decidieron hacer”, dijo Campbell.

Un portavoz del sindicato, Andrew Matthews, dijo que los volantes no tenían nada que ver con las negociaciones. Matthews no participó en la creación de los volantes, aunque habla en nombre de quienes sí lo hicieron.

“No hay disputa sobre los hechos. Por lo tanto, creo que se sienten obligados a asegurarse de que los estudiantes no sean víctimas de delitos mientras asisten a la Universidad de Yale”, dijo Matthews.

El portavoz dijo que todo esto fue en respuesta a los índices de criminalidad en Yale y en todo New Haven.