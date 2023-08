Empresas tienen hasta el 31 de agosto para inscribirse en plan de jubilación

- Publicidad -

HARTFORD.- Las empresas de Connecticut con cinco o más empleados tienen menos de una semana antes de la fecha límite para registrarse en un programa estatal, destinado a proporcionar un plan de ahorro para la jubilación a los trabajadores del sector privado que no reciben tales beneficios de sus empleadores.

Las empresas tienen hasta el 31 de agosto para registrarse en el programa MyCTSavings a través de la Oficina del Contralor del Estado.

El programa gratuito está diseñado para inscribir automáticamente a los trabajadores en una cuenta Roth IRA si aún no están inscritos en un plan de jubilación patrocinado por el empleador.

Roth IRA es una cuenta de jubilación individual que ofrece crecimiento libre de impuestos y retiros libres de impuestos durante la jubilación.

Cuando se le preguntó acerca de las virtudes del programa, el contralor Sean Scanlon citó la experiencia de su madre, una pequeña empresaria que nunca tuvo acceso a un plan de jubilación y nunca pudo ofrecer uno a sus empleados.

“Muchas personas en su generación Baby Boomer (nacidos de 1946 a 1964) no tienen una jubilación de la que hablar y el Seguro Social simplemente no ha sido suficiente, por lo que los pueden ver continuar trabajando. Mi madre no está sola y más de la mitad de los trabajadores en nuestro Estado hoy en día no ofrecen un plan de jubilación a través de su trabajo”, indicó Scalon.

La participación en el programa es obligatoria en el sentido de que las empresas deben inscribirse o demostrar que ya ofrecen un plan de jubilación calificado.

Scanlon dijo que casi 5 mil empresas habían respondido a las notificaciones de su oficina. Eso es más que las 876 empresas que se inscribieron cuando Scanlon, un ex legislador, asumió el cargo de contralor a principios de este año.

La Oficina del Contralor estima que aproximadamente el 62% de las empresas notificadas inicialmente habían respondido a esta semana.

Eso no incluye alrededor de 11 mil empleadores nuevos o en crecimiento a los que se les notificó a principios de agosto que ahora cumplían con los requisitos del programa.

La fecha límite para inscribirse en el programa estaba inicialmente programada para el 30 de marzo, sin embargo, Scanlon retrasó el final del período de inscripción en un esfuerzo por brindar a las empresas más tiempo para inscribirse o certificar que ofrecían un plan de jubilación.

Hasta la semana pasada, alrededor del 38% del grupo original de empresas no había respondido a las notificaciones estatales. Aunque la Oficina del Contralor tiene la capacidad de demandar a esas empresas por falta de cumplimiento, Scanlon ha dicho repetidamente que no tiene intención de llevar a los empleadores a los tribunales.

Eso no significa que el Estado no tenga interés en hacer cumplir el requisito. Durante la sesión legislativa de este año, los legisladores consideraron una propuesta que habría permitido al contralor multar a las empresas que no respondieron. El proyecto de ley no se aprobó antes de que concluyera la sesión legislativa en junio.

Scanlon dijo que espera volver a tratar el tema el próximo año.

“Vamos a trabajar con nuestros socios en la legislatura para tratar de asegurarnos de que se solucione la pieza de cumplimiento y eso informará los próximos pasos de lo que hacemos”, señaló el Contralor.

Para registrarse en MyCTSavings, pueden ingresar a la web www.myctsavings.com/.