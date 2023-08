Decisión de Corte de Apelaciones no afectará acceso al aborto, asegura Fiscal General

- Publicidad -

HARTFORD.- El acceso a la medicación abortiva mifepristona no se verá afectado de inmediato en Connecticut a pesar de un fallo reciente de la Corte de Apelaciones que anula las regulaciones federales que amplían su disponibilidad, anunció esta semana el Fiscal General William Tong.

“El aborto sigue siendo seguro, legal y accesible en Connecticut. Pero seamos claros, esta decisión impone barreras médicamente innecesarias que perjudicarán a los pacientes y complicarán sin sentido la atención en demasiados estados del país”, manifestó Tong.

En una decisión de 93 páginas, un panel de jueces de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos afirmó ciertos elementos de un fallo de un tribunal inferior que restringió el acceso a la píldora abortiva ampliamente utilizada. El fallo establece una apelación esperada ante la Corte Suprema de los Estados Unidos.

El panel anuló un conjunto de regulaciones emitidas por la U.S. Food and Drug Administration (FDA) desde 2016, que han permitido que el medicamento se emita hasta las 10 semanas de embarazo y sea recetado por proveedores que no sean médicos.

Otra regulación rechazada por la Corte ha permitido que el medicamento sea recetado a través de visitas de telesalud.

“Al relajar las restricciones de seguridad de la mifepristona, la FDA no abordó varias preocupaciones importantes sobre si el medicamento sería seguro para las mujeres que lo usan. No consideró el efecto acumulativo de eliminar varias salvaguardas importantes al mismo tiempo”, escribió la jueza Jennifer Walker Elrod para la mayoría del panel de tres jueces.

Por el momento, las reglas existentes sobre la disponibilidad de mifepristona permanecerán vigentes hasta que la Corte Suprema de los Estados Unidos decida si escucha el caso.

Aunque el fallo reduciría el acceso a la mifepristona, la Corte de apelaciones con sede en Nueva Orleans no llegó a adoptar un fallo más amplio emitido en abril por un juez federal en Texas. Esa decisión habría obligado a la FDA a rescindir su aprobación inicial del medicamento, que se concedió en el año 2000.

El panel de tres jueces concluyó que el reclamo contra la aprobación original del medicamento estaba prescrito.

Los abortos con medicamentos representan más de la mitad de todos los abortos en los Estados Unidos, según el Instituto Guttmacher.

La mifepristona también se usa como parte de un cóctel de medicamentos recetados por médicos para ayudar a las mujeres a controlar los abortos espontáneos.

Las demandas que cuestionan la disponibilidad de mifepristona se producen cuando los estados de todo el país han comenzado a prohibir y restringir el acceso a los abortos, luego de que la Corte Suprema revocara las protecciones nacionales en 2022 en virtud de la decisión de larga data conocida como Roe v. Wade.

Desde entonces, los legisladores de Connecticut se han movilizado para reforzar el derecho al aborto a través de leyes destinadas a proteger a los pacientes y médicos de las acciones legales de los estados que han prohibido el procedimiento.

Mientras tanto, Tong amplió su oficina el año pasado para incluir una nueva posición de abogado especial para liderar los esfuerzos para defender el derecho al aborto.

En abril, Tong formó parte de una coalición de fiscales generales para impugnar la regulación del fármaco por parte de la FDA como demasiado restrictiva en un caso relacionado ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en el Distrito Este de Washington.