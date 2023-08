Recluso mantuvo su inocencia durante casi 30 años, una jueza anuló su sentencia

- Publicidad -

NEW HAVEN.- La semana pasada se anuló la condena de un hombre de New Haven que fue condenado por asesinato hace casi 30 años.

El viernes pasado, un juez federal estuvo de acuerdo con las afirmaciones de Maleek Jones de que su abogado litigante fue ineficaz y que no recibió un juicio justo.

Jones siempre ha sostenido que no cometió el asesinato de 1992 que resultó en su sentencia de 65 años. Ha luchado contra la condena en los tribunales durante tres décadas.

Jones dijo que su abogado litigante no lo representó de manera efectiva al no investigar el testimonio de un testigo que estaba con la víctima minutos antes de que lo mataran.

Ese testigo dijo que hubo dos tiradores, en lugar de tres, como afirmó un testigo clave para el Estado.

La jueza del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Janet Hall, estuvo de acuerdo con las afirmaciones de Jones.

Ahora, los partidarios de Jones dicen que finalmente podría salir libre.

“Esta situación era difícil para él”, dijo James Jeter, cofundador del grupo de defensa Full Citizen’s Coalition y amigo de Jones desde hace mucho tiempo.

Fue el primero en darle la noticia a Jones de que un juez había concedido su petición de hábeas corpus y anulado la condena.

“Para él fue emocionante, pero realmente tuvo que contenerse y procesar lo que le decían, ya que era algo que había esperado tanto tiempo para escuchar”, dijo Jeter.

Este caso marcó el último intento de Jones por limpiar su nombre.

Durante más de una década, Jones presentó una serie de peticiones de hábeas estatales y federales.

Los tribunales estatales y federales desestimaron todos esos intentos, por varias razones, entre ellas, que Jones no había agotado todas las apelaciones a nivel estatal.

Aunque la jueza Hall negó dos de las afirmaciones de Jones, que el Estado no reveló un acuerdo de culpabilidad de un testigo clave y que el Estado no obtuvo el testimonio de un experto en balística, también descubrió que el tribunal en el juicio de Jones excluyó por error el testimonio de un testigo quien dijo que escuchó a un hombre confesar haber llevado a cabo el ataque con alguien que no era Jones.

No obstante, la condena de Jones queda anulada y debe ser liberado de prisión dentro de los 60 días posteriores al fallo, a menos que el Estado decida volver a juzgarlo.

La División de Justicia Criminal dijo que el asunto está bajo revisión y que está explorando todas las opciones legales.

Mientras tanto, Jeter dice que la exoneración es parte del desmoronamiento de una era de condenas injustas.

Señaló que Adam Carmon, otro hombre de New Haven, fue exonerado el mes pasado.