Maestros sacan provecho de viviendas gratuitas

NEW HAVEN.- Un centro de cuidado infantil de New Haven está ampliando un programa que proporciona hogares gratuitos para maestros y sus familias.

Friends Center for Children comenzó la Teacher Housing Initiative en 2021.

Con la finalización prevista de una casa recién construida para el otoño, el centro proporcionará alojamiento para seis de sus maestros.

El programa está diseñado específicamente para aliviar la carga financiera que enfrentan algunos educadores, manifestó la directora ejecutiva de Friends Center, Allyx Schiavone.

El 97 por ciento de los educadores que enseñan a niños menores de cinco años son mujeres y, en su mayoría, personas de color.

“La Teacher Housing Initiative del Friends Center for Children nació de la resistencia a un sistema opresivo. El sistema de educación y cuidado temprano es la base de nuestra economía y los cimientos de esa base son los maestros, y ese sistema está en crisis, ya que no funciona para nadie. Los padres pagan demasiado y los educadores ganan muy poco. Los proveedores no pueden sobrevivir, las empresas no pueden prosperar y nuestros niños están atrapados en el medio”, dijo Schiavone.

Anualmente, la nación pierde 122 mil millones de dólares en ingresos a través de una inversión inadecuada en los sistemas educativos para niños menores de tres años, expresó Schiavone.

El beneficio salarial del educador puede pasar del promedio de Connecticut de 34 mil 502 a 54 mil 500 dólares, según los promedios de rentas justas del mercado de Connecticut de 2023, al aliviar a los maestros de la carga del alquiler.

“Nuestra iniciativa de viviendas para maestros presenta un modelo original de cómo compensar a los educadores con los salarios y el apoyo a largo plazo que merecen a un costo único en comparación con los costos continuos anuales”, comentó Schiavone.

Para 2027, Friends Center planea expandir su cuerpo docente a 80 y brindar alojamiento gratuito para 24 maestros.

Para la expansión planificada en su programa de vivienda, Friends Center for Children se asoció con las Yale Schools of Management and Architecture.

Los estudiantes del programa Jim Vlock First Year Building Project diseñarán y construirán cinco viviendas adyacentes para el centro en los próximos cinco años. Cada edificio albergará a dos maestros y sus familias.

Decenas de estudiantes de maestría en arquitectura participan en la planificación y el diseño de las viviendas durante todo el semestre de primavera.

Los maestros de Friends Center se postulan para el programa de alquiler gratuito y se seleccionan según la necesidad y el tamaño de la familia.

Para mayor información sobre la Teacher Housing Initiative, pueden ingresar a la web https://friendscenterforchildren.org/friends-center-for-children-launches-free-teacher-housing-initiative-with-750000-gift/.