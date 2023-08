Pujan por fondos para combatir escasez de maestros

- Publicidad -

HARTFORD.- Un sindicato de maestros de Connecticut y el senador federal Richard Blumenthal pidieron esta semana al Congreso que apruebe la financiación de las políticas de retención de educadores, a medida que el Estado se acerca al comienzo de un año académico con una escasez “desesperada” de maestros.

Durante una reunión celebrada frente al edificio del Capitolio estatal en Hartford, Blumenthal manifestó que las escuelas de Connecticut tenían mil 300 puestos vacantes de docentes y otros mil 300 puestos vacantes de paraprofesionales, solo unas semanas antes del comienzo del año escolar.

“La gente de Connecticut debería estar perturbada, profundamente alarmada y enojada porque tenemos esa escasez de maestros aquí cuando tenemos el poder de evitarla. Deberíamos tomar medidas incluso si no conseguimos maestros la próxima semana o la siguiente, aun así podemos comenzar la inversión”, manifestó el Senador federa.

Blumenthal y los miembros de la Asociación de Educación de Connecticut (CEA) pidieron al gobierno federal que refuerce los fondos en un proyecto de ley de asignaciones para el programa Teacher Quality Partnership, una iniciativa de subvenciones para mejorar la capacitación de nuevos maestros.

Otro proyecto de ley, la Ley RAISE, proporcionaría hasta 15 mil dólares en créditos fiscales para maestros. Blumenthal también pidió un programa acelerado de condonación de préstamos dirigido específicamente a los educadores.

La vicepresidenta de CEA, Joslyn Delancey, calificó la escasez de maestros de Connecticut como una crisis inmediata.

“Estamos comenzando el año escolar con aulas que no tienen maestros asignados y faltan solo unas semanas”, dijo la directiva.

Delancey comentó que la cantidad de personas que deseaban convertirse en educadores en Connecticut había disminuido drásticamente en los 20 años que había sido maestra.

“No sucedió por accidente. Tuvimos 20 años de ataques a la educación pública. Hemos tenido salarios de maestros estancados y hemos tenido políticas que, si bien algunas pueden haber sido bien intencionadas, han sido lamentablemente perjudiciales para el éxito de nuestros estudiantes”.

Durante una reunión la semana pasada, la comisionada de Educación, Charlene Russell-Tucker, describió los esfuerzos del Estado para atraer a más maestros antes del próximo año escolar.

Incluyeron la contratación de más de 400 nuevos maestros de fuera de Connecticut a través de acuerdos de reciprocidad con alrededor de una docena de otros estados.

Mientras tanto, el presupuesto estatal de dos años aprobado durante la sesión legislativa de este año acelera los aumentos en las subvenciones estatales para la educación a los distritos locales en alrededor de 150 millones de dólares, lo que significa que muchas ciudades tendrán fondos adicionales para operar las escuelas.

Delancey calificó la sesión legislativa de mixta para los educadores de Connecticut.

“Se aprobaron algunas políticas, pero no un compromiso del 100% para asegurarnos de que solucionaremos este problema. No nos comprometimos a poner dinero directamente en los salarios de los maestros o en clases más pequeñas. Obtuvimos mucho dinero para los distritos escolares, pero no reconocemos adónde realmente debe ir para impactar esta escasez”.

Los educadores también enfatizaron la importancia de atraer a un grupo diverso de maestros para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes de Connecticut.

Blumenthal dijo que aprobar las tres políticas de apoyo a los maestros en el Congreso requeriría el apoyo de ambos lados del espectro político. La escasez de maestros no se limita solo a Connecticut.

“Esta escasez de maestros es aguda en Connecticut, pero también en todo el país. La escasez de maestros en todo el país exige una acción bipartidista”, finalizó el Senador federal.