Hospitalizaciones provocan retiro de helados en 19 estados, incluido CT

- Publicidad -

STAMFORD.- Las hospitalizaciones han llevado a una empresa, con sede en Nueva York, a retirar sus paquetes de helado suave en 19 estados, incluido Connecticut, según la Food and Drug Administration (FDA).

Dos personas informaron que se enfermaron en Nueva York y Pensilvania después de consumir Soft Serve On The Go de Real Kosher Ice Cream, según el aviso de retiro de la FDA emitido esta semana.

“Ambas personas fueron hospitalizadas, pero hasta la fecha no se han reportado muertes”, dijo la FDA.

Después de que el primer paciente en Pensilvania se enfermara, el Departamento de Agricultura del Estado analizó muestras del producto y encontró Listeria monocytogenes.

Según la FDA, Listeria monocytogenes, comúnmente conocida como solo Listeria, es “un organismo que puede causar infecciones graves y, a veces, mortales en niños pequeños, personas frágiles o ancianas y otras personas con sistemas inmunitarios debilitados. Aunque las personas sanas pueden sufrir solo a corto plazo síntomas como fiebre alta, dolor de cabeza intenso, rigidez, náuseas, dolor abdominal y diarrea, la infección por Listeria puede causar abortos espontáneos y mortinatos entre las mujeres embarazadas”.

Se han retirado todos los sabores del helado Soft Serve On The Go, como Vanilla Chocolate, Razzle, Caramel, Parve Vanilla Chocolate, Sorbet Strawberry Mango y Lite Peanut Butter. Estos vienen en un vaso de plástico transparente en forma de cono de 8 onzas con una cuchara adherida a la tapa.

Todos los productos de la compañía producidos hasta el 4 de agosto de 2023 están incluidos en el retiro, según la FDA. Estos artículos se vendían en cantinas, tiendas de abarrotes, comestibles y similares.

“El UPC es el único código identificable en el paquete. “No tiene ningún número de lote ni fecha de caducidad”, dijo la FDA.

Los códigos UPC y los detalles del producto que forman parte del retiro son los siguientes:

– Soft Serve on the go Vanilla Chocolate, 8 fl oz UPC 0-91404-15129-0.

– Soft Serve on the go Razzle, 8 fl oz UPC 0-91404-15133-7.

– Soft Serve on the go Caramel, 8 fl oz UPC 0-91404-15131-3.

– Soft Serve on the go Parve Vanilla Chocolate, 8 fl oz UPC 0-91404-15113-9.

– Soft Serve on the go Sorbet Strawberry Mango, 8 fl oz UPC0-91404-15128-3.

– Soft Serve Lite Peanut Butter, 8 fl oz UPC0-91404-15285-3.

Los consumidores con porciones no consumidas deben desecharlas o devolverlas a la tienda donde las compraron para obtener un reembolso completo.

Para preguntas pueden llamar al 845-668-4346, de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, de lunes a viernes, o por correo electrónico a [email protected].