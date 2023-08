Capacitan a jóvenes sobre cómo enfrentar situaciones de violencia doméstica

- Publicidad -

HARTFORD.- El alcalde Luke Bronin, junto con defensores de la prevención de la violencia doméstica, el jefe del Departamento de la policía, Jason Thody, y otros funcionarios anunciaron una nueva asociación en la que la Coalition Against Domestic Violence (CCADV) brindará capacitación especializada al personal del Boys and Girls Club of Hartford sobre su plan de estudios, con el fin de aprender sobre relaciones saludables.

Por su parte, Interval House proporcionará capacitación de seguimiento.

El objetivo primordial de esta unión es equipar al Boys and Girls Club of Hartford, que es uno de los mayores proveedores de servicios para jóvenes en la Ciudad, con las herramientas que necesitan para ayudar a apoyar a los jóvenes y crear conciencia sobre las relaciones saludables, pero también abordar la crisis sobre las crecientes tasas de violencia doméstica que se han presentado desde el comienzo de la pandemia.

La presidenta de la CCADV, Meghan Scanlon, habló sobre la importancia de liderar esta unión de varias agencias como Interval House y ROCA para ayudar a través de su experiencia a entrenar a empleados y consejeros de los programas que existen en la Ciudad con respecto a la prevención de casos de violencia intrafamiliar.

“Pero que lo más importante es ayudar a prevenir situaciones en las que están involucradas las armas de fuego y que terminan en incidentes de violencia fatales dentro de los hogares, y que según las estadísticas casi la mitad de esos homicidios son presenciados por niños menores de 6 años que luego se queda sin uno de sus padres y pierden su mundo entero”, indicó Scalon.

Añadió que es importante capacitar al personal sobre el comportamiento de los niños y jóvenes fuera del hogar para ayudarles a entender cómo se puede identificar si está en una situación de abuso.

Thody, anunció que, junto con Interval House y ROCA, también abordarán sobre el tema de la normalización de la violencia doméstica en Hartford.

Explicó que muchas veces se toman como “normales” discusiones que van cargadas de exceso de celos y comportamientos en los que ejercen control en una persona a través de las finanzas y la misión principal de esta unión será la de prevenir que este ciclo de abuso continue.

El Departamento de Familias, Niños, Jóvenes y Recreación de la Ciudad también recibirá capacitación de CCADV.

Las autoridades manifestaron que si alguien necesita ayuda o simplemente necesite a alguien con quien hablar, puede visitar la web https://CTSafeConnect.org o puede llamar o enviar un mensaje de texto al 888-774-2900. Los defensores y consejeros están disponibles 24/7 y le pueden atender en español.