Lo que hay que saber para no perder Medicaid

El sistema de seguro médico de la nación está en plena convulsión: cerca de 8,2 millones de personas necesitan encontrar nueva cobertura desde que terminaron en abril las protecciones para los beneficiarios de Medicaid por la pandemia.

Muchos pacientes no saben cómo conseguir otro seguro médico.

“Es una tarea abrumadora”, dijo Taffy Morrison, que está ayudando a residentes de Louisiana a buscar opciones en el Southwest Louisiana Area Health Education Center, una organización sin fines de lucro. Pero Morrison le recuerda a la gente: “No entren en pánico. Hay ayuda”.

Muchos de los removidos de Medicaid, el programa de seguro de salud estatal y federal que cubre a personas de bajos ingresos y con discapacidades, obtendrán nueva cobertura de sus empleadores. Es posible que otros deban recurrir a los mercados de seguros de salud establecidos por la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA).

Pero gran parte de ellos perdieron sus beneficios porque no completaron el papeleo, no porque se consideraron no elegibles, según KFF. Y defensores de los pacientes temen que los afiliados nunca hayan recibido el paquete. Es probable que muchos destinatarios se hayan mudado, y no hayan actualizado su información de contacto con los estados. Por eso, lo que primero que hay que hacer es enviar la información actualizada, o conectarse con personas que pueden ayudar.

Para evitar brechas en la cobertura, algunos estados, como California y Rhode Island, inscribirán automáticamente a las personas que pierden Medicaid en planes del mercado. Pero en otros lugares, Morrison y los trabajadores de grupos de salud sin fines de lucro similares están ayudando a las personas a navegar el difícil proceso administrativo de encontrar el plan adecuado. Conocidos como “navegadores” o “asistentes” y financiados con fondos públicos, trabajan con los pacientes de forma gratuita.

Los consumidores deben tener cuidado con cualquier persona que cobre para ayudarlos a encontrar cobertura, o impulsar un plan en particular. El marketing poco claro ha llevado a algunas personas a planes que en realidad no son seguros, como los ministerios de atención médica compartida, que no necesariamente cubren las facturas médicas de los miembros.

Ejecutivos de la aseguradora Elevance dijeron a inversionistas a mediados de julio que estaban viendo señales de movimiento de Medicaid para intercambiar planes a medida que los estados aumentan las revisiones de quién todavía califica para el programa de seguro público.

La empresa, anteriormente llamada Anthem, informó un crecimiento del 18,2% en sus planes del mercado con respecto al año anterior, que ahora cubren a alrededor de 949,000 personas.

La reorganización dramática de la cobertura de seguro llega con el fin de las protecciones federales por la pandemia de covid-19. Durante ese tiempo, se prohibió a los estados expulsar a los afiliados de Medicaid para garantizar que las personas tuvieran acceso a atención médica.

Como resultado, el programa aumentó un 30% entre febrero de 2020 y diciembre de 2022 para cubrir a unas 92 millones de personas, incluidos niños que reciben cobertura de CHIP, el Programa de Seguro Médico Infantil.

Ahora, por primera vez desde 2020, los estados han reanudado la verificación de elegibilidad de los beneficiarios. Y los primeros números muestran que, hasta el momento, más de 4 millones de personas han perdido la cobertura en 42 estados y el Distrito de Columbia. Y solo en junio, más de 50,000 de ellos vivían en Louisiana, según datos estatales.

De los más de 151,000 archivos de beneficiarios que el estado revisó en un solo mes, casi 13,000 personas ya no calificaban para Medicaid, pero aproximadamente 38,000 adicionales perdieron la cobertura porque no enviaron un paquete de renovación para que el estado determinara si aún calificaban.

El grupo de 50 navegadores de Morrison en todo el estado ahora intentará bajar esos números, ya que se espera que aumenten las pérdidas de cobertura. Defensores de los pacientes en Louisiana y en otros lugares están de acuerdo en un primer paso crucial que beneficiarios de Medicaid deben tomar independientemente del estatus de elegibilidad: deben completar y devolver sus paquetes de renovación de Medicaid.

“Ese papeleo de Medicaid, es beneficioso que todos los completen”, dijo Geoffrey Oliver, que dirige Connecting Kids to Coverage, un programa de Legal Services of Eastern Missouri que ayuda a las familias a navegar el proceso de inscripción.

Si las personas devuelven los formularios y se determina que no son elegibles, los estados transfieren su información a los mercados de seguros, como cuidadodesalud.gov. Estos mercados darán seguimiento a las personas y compartirán opciones de planes de salud, funcionando como otro punto de atención para evitar que las personas se queden sin seguro.

Las personas no deben asumir que no pueden pagar los planes del mercado, dicen expertos en seguros. Muchos pueden inscribirse en una cobertura de bajo costo o sin costo alguno. Es probable que aproximadamente 2,7 millones de personas sean elegibles para planes con descuentos, según muestran las estimaciones federales, lo que representa aproximadamente un tercio de todos los que se espera que no sean elegibles para Medicaid.

De ellos, alrededor de 1,7 millones calificarán para planes de prima cero. Otra razón para completar el paquete: incluso si los adultos en un hogar ya no califican para la cobertura de Medicaid, o ahora tienen cobertura del empleador, los niños aún pueden ser elegibles para los planes públicos.

Un cartel en una ruta en el condado de Randolph, Missouri, recuerda a las personas sobre la renovación de Medicaid en letras grandes y en negrita: “No se pierda esta carta”. Alrededor del 34% de las personas que viven en ese condado están cubiertas por Medicaid, según un monitoreo mantenido por la Universidad de Washington en St. Louis.

Si las personas en todo el país no entregan el paquete de renovación, corren el riesgo de pasar desapercibidos, dijo Adrianna McIntyre, profesora asistente de política de salud en Harvard. No tener seguro puede hacer que las personas pospongan la atención preventiva y que terminen con una deuda médica si ocurre una emergencia.

Defensores temen que esos problemas impacten más en lugares como Louisiana, donde muchas personas han sido desplazadas por inundaciones y huracanes en los últimos tres años. En algunos estados, los beneficiarios de Medicaid pueden verificar el estatus de su elegibilidad en línea. En otros lugares, pueden pedir ayuda a los navegadores gratuitos, como Morrison, para verificar sus paquetes.