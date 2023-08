EVENTOS COMUNITARIOS

- Publicidad -

El centro comunitario Building One Community (B1C) brinda clases gratuitas de inglés de lunes a viernes, de 9:00 a 11:00 de la mañana, y los lunes y miércoles, de 6:30 de la tarde y 8:00 de la noche, en 417 Shippan Avenue, Stamford.

Hay clases disponibles también los sábados de 11:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, y de 11:00 de la mañana, en Shippan Avenue, y de 12:30 del mediodía, en 75 Selleck Street, Stamford.

De acuerdo con el centro comunitario todas las clases son sin cita previa y se llevan a cabo durante todo el año.

El centro también ofrece sesiones de tutoría, de lunes de jueves de 11:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, y los lunes y miércoles de 5:30 a 6:30 de la tarde, en Shippan Avenue, donde grupos más pequeños se reúnen en un entorno más informal.

Las clases se imparten siguiendo el propio plan de estudios de 13 temas, que cambia cada semana y brinda a los inmigrantes recientes práctica para sentirse más cómodos viviendo y trabajando en los Estados Unidos.

Par mayor información, pueden visitar la web https://building1community.org/educate/#schedule o llamar a 203-674-8585.

Donación de sangre

El jueves 17 de agosto, en la sala de reuniones del primer piso de la Biblioteca Publica de New Rochelle, en 1 Library Plaza, New Rochelle, de 1:00 a 6:00 de la tarde, se llevarؘ a cabo una jornada de recolección de sangre.

Según los promotores, los donantes deben tener al menos 17 años de edad.

Los donantes pueden solicitar información sobre cómo registrarse llamando al 1-800-RED-CROSS (1-800-733-2767) o visitando la web www.redcrossblood.org.

Los donantes deben llevar una identificación con foto y esperar una hora para completar la donación.

Para obtener más información, pueden llamar al 1-800-733-2767.

Programa de apoyo

Open Doors Family Medical Center, el centro comunitario Neighbors Link Stamford y la Oficina de Nuevos Americanos del estado de Nueva York, anunciaron el programa. Golden Door.

Es un programa gratuito para todos los residentes del estado de Nueva York, sin importar su estatus migratorio.

De acuerdo con los promotores, su misión es ayudar a las personas a conseguir estabilidad para ellas y su familia creando conexiones con la comunidad local, aprovechando los recursos y enseñándole maneras de lidiar con el estrés de la vida diaria.

Se brinda todos los miércoles, de 6:00 de la tarde a 8:00 de la noche, comenzando el 17 de agosto.

El programa se brinda de manera virtual mediante la plataforma Microsoft Teams

Este programa dura un año.

Según los organizadores, los participantes deben comprometerse a participar en todas las sesiones.

Para registrarse o conseguir más información, pueden llamar a Paola Rodríguez al 914-918-4264 o enviar un correo electrónico a [email protected].

Día de la cultura ecuatoriana

El domingo 20 de agosto, de 3:00 de la tarde a 8:00 de la noche, en el Barnhart Park, en Sleepy Hollow, se llevará a cabo el evento “Raíces de Westchester, Día de la cultura ecuatoriana”, organizado por Montefiore Einstein, copatrocinado por ArtsWestchester, y la ciudad de Sleepy Hollow.

De acuerdo con los promotores, los asistentes podrán disfrutar de una tarde de música, danza, comida y artesanías ecuatorianas, presentaciones con los trajes tradicionales ecuatorianos y su idioma indígena.

Aniversario de marcha por programa de empleo y libertad

El domingo 13 de agosto, de 2:00 a 4:00 de la tarde, en el tercer piso de la Biblioteca Ferguson, en 1 Public Library Plaza, Stamford, se llevará a cabo el evento de celebración del 60º aniversario de la marcha en Washington por el programa de empleo y libertad.

De acuerdo con los promotores, esta celebración contará con una proyección del documental de James Blue de 1964 restaurado digitalmente, The March, recuerdos compartidos por invitados especiales y una actuación del Union Baptist Church.

Es presentado en asociación con 100 Black Men of Stamford, Domus; Fairfield County (CT) Chapter, The Links, Incorporated, Interfaith Council of Southwestern Connecticut, el Mayor’s Multicultural Council; Stamford Community y Stamford NAACP.

Es requerido registrarse.

Para registrarse, pueden ingresar a la web https://www.fergusonlibrary.org/event/opening-ceremony-60th-anniversary-march-washington-jobs-and-freedom-program.