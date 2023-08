Abren primer dispensario de cannabis en Westchester a pesar de obstáculos legales

- Publicidad -

MOUNT VERNON.- Los propietarios de lo que está a punto de convertirse en el primer dispensario de cannabis minorista de Westchester se están preparando para su apertura, pese al fallo de un juez de la Corte Suprema del estado de Nueva York que detuvo la emisión de licencias de marihuana minorista debido a una demanda en curso.

El equipo detrás de Elevate Cannabis, en South Terrace Avenue en Mount Vernon, se encuentra en un patrón de espera mientras esperan el veredicto del juez.

Este retraso es el resultado directo de la demanda pendiente.

El lunes pasado, el juez emitió una orden que impide temporalmente que el Estado otorgue nuevas licencias minoristas u ofrezca aprobaciones operativas a establecimientos que ya las poseen.

Este desarrollo siguió a una demanda iniciada por cuatro veteranos militares discapacitados.

En el programa de marihuana recreativa de Nueva York, se da prioridad para la ronda inicial de licencias a personas con condenas previas por drogas o categorías específicas de grupos sin fines de lucro, con el objetivo de fomentar la equidad social.

Sin embargo, los veteranos sostienen que este enfoque viola la constitución estatal y afirman que los reguladores no se han adherido a la New York’s Marijuana Regulation and Taxation Act al excluir a los veteranos discapacitados y otros grupos minoritarios de la consideración de la licencia.

A pesar del estado no resuelto de la demanda, las personas asociadas con Elevate Cannabis, incluido el propietario John Ruggiero, continúan con sus preparativos. En particular, planean realizar un evento de contratación el sábado 12 de agosto, de 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, con la intención de lanzar la faceta en línea de su negocio dentro de las próximas semanas.

Ruggiero enfatizó que “nuestro objetivo es contratar entre 30 y 35 personas. Estamos cerca, nos esforzamos por brindar oportunidades de empleo a la comunidad y ayudar a las personas”.

El programa de licencias legales del Estado ha enfrentado desafíos sustanciales, lo que ha llevado a la aparición de minoristas de marihuana no autorizados con vendedores sin licencia.

Está previsto que un juez en Kingston presida los argumentos relacionados con esta demanda esta semana.