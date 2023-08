Asistencia financiera a consumidores en dificultades para pagar servicio de agua

- Publicidad -

NORWALK.- Connecticut Water Company y Operation Fuel anunciaron que continúan su asociación para llegar a los consumidores que califican para recibir asistencia financiera.

La asociación complementa la asistencia disponible a través del programa H2O (Help to Others o Ayuda a otros) existente de la compañía.

La vicepresidenta de comunicaciones y servicio al cliente de Connecticut Water, Michelle Royce Williams, declaró que “nuestra relación con Operation Fuel ha sido un gran beneficio para nuestros consumidores, y nos complace continuar nuestra relación, especialmente en un momento en que algunos programas de asistencia enfrentan una financiación incierta.

Williams indicó que “un aspecto nuevo y emocionante del programa es que ofreceremos kits gratuitos de conservación de agua a consumidores con ingresos elegibles que los ayudarán a ahorrar agua. El hábito de ahorrar agua, especialmente agua caliente, puede significar ahorros adicionales debido al alto costo de la energía para calentar el agua”.

Por su parte, la directora ejecutiva de Operation Fuel, Brenda Watson, manifestó que “estamos agradecidos de asociarnos con Connecticut Water para brindar el alivio que tanto necesitan los consumidores que luchan con los crecientes costos de las necesidades básicas. Lo más importante es que se ve de primera mano es que se ofrecen un conjunto diverso de programas de eficiencia de agua y asistencia para personas con ingresos bajos y moderados. El equipo de Connecticut Water tiene la intención de garantizar que los programas sean accesibles y libres de barreras para los consumidores que buscan ayuda”.

Además de Operation Fuel, Connecticut Water tiene un Water Rate Assistance Program que ofrece una reducción del 15% en las facturas de agua para clientes elegibles según sus ingresos, el primero de su tipo en Connecticut.

La información sobre todos los programas de asistencia de Connecticut Water está disponible en la web https://ctwater.com/H2O.

Los kits de conservación de agua incluyen dispositivos fáciles de instalar que reducen el uso de agua en grifos, duchas e inodoros.

Una cosa que todo propietario puede hacer es comprobar si hay fugas silenciosas en el inodoro, que suelen ser el mayor desperdicio de agua en una casa, de acuerdo con Connecticut Water Company y Operation Fuel.

Debe de colocar unas gotas de colorante alimentario en la cisterna del inodoro y espera 15 minutos sin tirar de la cadena. Si el colorante para alimentos se abre paso en el recipiente, significa que la válvula de charnela tiene una fuga.

Las válvulas de charnela son económicas y se pueden encontrar en cualquier ferretería o tienda de mejoras para el hogar.