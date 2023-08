Entregan mochilas gratuitas a niños necesitados

- Publicidad -

PORT CHESTER.- El ejecutivo del Condado, George Latimer, y el comisionado del Departamento de Servicios Sociales, Leonard Townes, se unieron a la directora ejecutiva de The Sharing Shelf, Deborah Blatt, y a un equipo de voluntarios, el miércoles pasado por la mañana, para llenar casi 200 mochilas con útiles escolares nuevos para los niños necesitados de la escuela primaria en Westchester.

El evento, realizado en el almacén de The Sharing Shelf en Port Chester, fue el inicio de la campaña anual Backpacks to School de The Sharing Shelf, que busca proporcionar hasta mil 500 mochilas nuevas y útiles escolares a los niños y adolescentes económicamente más vulnerables de Westchester, para que tengan las herramientas que necesitan para aprender y prosperar en la escuela este otoño.

Latimer manifestó que “algo tan simple como una mochila nueva con lápices, papel y cuadernos, puede marcar una gran diferencia en el éxito académico y la autoestima de un estudiante. Desafortunadamente, estas cosas pueden estar fuera del alcance financiero de algunas familias”.

Agregó que “el trabajo que hacen Deborah Blatt y sus voluntarios en Sharing Shelf, y su estrecha cooperación con el personal del Departamento de Servicios Sociales, son un maravilloso ejemplo de cómo el gobierno, los grupos con mentalidad comunitaria y las personas pueden trabajar juntos para brindar a los niños necesitados un aliciente para el éxito”.

Por su parte, el comisionado Townes comentó que “el regreso a la escuela es un momento emocionante para los niños, pero también puede ser estresante desde el punto de vista financiero para muchas familias. The Sharing Shelf es realmente un socio destacado para ayudarnos a ayudar a las familias a preparar a sus hijos para el éxito en la escuela, independientemente de sus desafíos económicos”.

La directora ejecutiva de Sharing Shelf, Deborah Blatt, expresó que “con la inflación afectando el costo de los útiles escolares, la cantidad de solicitudes de mochilas que hemos recibido ya es el doble de la cantidad que recibimos en la misma época del año pasado”.

Apuntó que “estoy muy agradecida con el The Sharing Shelf’s Board, voluntarios y todos nuestros donantes financieros. Con sus manos amigas y su apoyo, podemos continuar asegurando que los niños y adolescentes puedan comenzar el año escolar con todos los elementos básicos que necesitan. Y estoy agradecida por la sólida relación de trabajo que tenemos. con el Condado”.