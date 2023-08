Abren cuatro centros de crisis urgente para niños

- Publicidad -

HARTFORD.- El gobernador Ned Lamont y la comisionada del Departamento de Niños y Familias (DCF) de Connecticut, Vannessa Dorantes, participaron esta semana en una ceremonia en The Village for Families and Children en Hartford, para celebrar la gran inauguración del nuevo centro de crisis urgente para niños, operado por la agencia sin fines de lucro.

Es uno de los cuatro centros abiertos en todo el Estado creados por la legislación que el Gobernador firmó en 2022 para abordar las necesidades de salud mental de niños y adolescentes.

Con licencia del DCF, los centros funcionan como clínicas ambulatorias, brindando a los jóvenes y sus familias acceso inmediato a recursos mientras experimentan una crisis de salud conductual, como pensamientos suicidas o autolesiones, sentimientos de depresión, ansiedad o desesperanza, comportamientos fuera de control, mal uso de sustancia y otros problemas de salud mental.

Su objetivo es evitar que los jóvenes y sus familias tengan que acudir a urgencias para tratar crisis de salud mental.

La capacidad actual de los cuatro centros es de 72 franjas horarias diarias.

Están ubicados estratégicamente en todo Connecticut y son operados por:

* The Village for Families and Children en Hartford.

* Yale New Haven Hospital en New Haven.

* Child and Family Agency of Southeastern Connecticut en New London.

* Wellmore Behavioral Health en Waterbury.

Como la principal agencia de salud conductual infantil de Connecticut, DCF administra casi 141 millones de dólares anuales en inversiones estatales y federales en curso para implementar y administrar una variedad de programas comunitarios.