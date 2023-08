Cuatro hospitales de CT entre los mejores del país

- Publicidad -

NEW HAVEN.- Cuatro hospitales en Connecticut se encuentran entre los mejores del país, según las nuevas clasificaciones de Best Hospitals, publicada el martes por U.S. News & World Report.

La 34ª edición de la clasificación reconoce a los 484 mejores hospitales regionales, así como a los 22 mejores hospitales del “cuadro de honor”.

Los hospitales que lograron la clasificación lograron la excelencia en una variedad de especialidades, de acuerdo con U.S. News.

El Yale New Haven Hospital en New Haven ocupó el puesto número 1º en Connecticut y cuenta con ocho especialidades para adultos, incluido un Departamento de Obstetricia y Ginecología que ha sido clasificado como el número 4º a nivel nacional.

Por su parte, el Hospital de Hartford ocupó el segundo lugar; el Saint Francis Hospital and Medical Center, también en Hartford, ocupó el tercer lugar en el Estado y el Hospital de Bridgeport ocupó el cuarto lugar en Connecticut.

U.S. News evaluó más de 4 mil 500 hospitales en 15 especialidades y 21 procedimientos y condiciones.

Los hospitales que recibieron la designación de “mejor” sobresalieron en factores como los resultados clínicos, la calidad de la atención de enfermería y la experiencia del paciente.

Este año, U.S. News dijo que puso más énfasis en medidas de calidad objetivas y menos en la opinión de expertos. Otros cambios incluyen la introducción de resultados de pacientes ambulatorios en clasificaciones quirúrgicas y de especialidades clave.

Las clasificaciones están destinadas a ayudar a los pacientes y a sus médicos a tomar decisiones sobre el cuidado de la salud, según Ben Harder, editor gerente de U.S. News.