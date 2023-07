Cupones gratuitos para adultos mayores para mercados de agricultores

- Publicidad -

YONKERS.- El alcalde Mike Spano anunció que la Yonkers Office for the Aging distribuirá cupones del mercado de agricultores a los adultos mayores calificados de Yonkers.

Los cupones estarán disponibles en la Office for the Aging el lunes 7 y martes 8 de agosto, de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

La oficina está ubicada en el Chema Community Center, 435 Riverdale Avenue, Yonkers.

Los cupones están disponibles para los solicitantes calificados de 60 años o más que tengan un ingreso mensual de 2 mil 248 dólares por mes o menos para un hogar de una persona; 3 mil 41 dólares por mes o menos para un hogar de dos personas y 3 mil 833 dólares por mes o menos para un hogar de tres personas. Cada adulto mayor en un hogar es elegible para recibir un folleto si cumple con los requisitos de edad e ingresos.

Los adultos mayores de Yonkers deben llevar una identificación con foto como comprobante de dirección y edad.

Los cupones se pueden usar en muchos Farmer’s Markets en el condado de Westchester, incluido el mercado de la Saint John’s Church en Yonkers.

Este mercado está abierto los jueves de 7:00 de la mañana a 3:00 de la tarde (del 6 de julio al 26 de octubre).

“Alentamos a nuestros adultos mayores a hacer uso de este servicio de ahorro de dinero que atraerá a nuestros residentes a salir y comprar, contribuir a nuestras granjas locales, mientras disfrutan de los beneficios de los productos frescos de cosecha propia”, expresó Spano.

El Senior Farmers Market Program está financiado a través de la división de Food and Nutrition Service del Departamento de Agricultura y Mercados de los Estados Unidos en cooperación con la NY State Office for the Aging, NYS Department of Agriculture and Markets y el Westchester County Department of Senior Programs and Services.