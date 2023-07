Aseguradoras de salud proponen un alza de tarifas del 21%

- Publicidad -

NUEVA YORK.- Los proveedores de seguros de salud en Nueva York buscan un aumento promedio de la tarifa del 20.9 % el próximo año para individuos y del 15.3 % para planes de grupos pequeños, según muestran los registros estatales.

Las aseguradoras dicen que los aumentos de tarifas son necesarios, en parte, debido a los crecientes precios que se cobran por la atención médica y los medicamentos, así como a los impuestos gubernamentales sobre los seguros.

El año pasado, por ejemplo, los reguladores aprobaron aumentos de tarifas promedio de 9.7% para individuos y 7.9% para planes de grupos pequeños.

Eso estuvo por debajo del 18.7% y el 16.5%, respectivamente, que buscaban las aseguradoras.

¿Cuánto han aumentado las tarifas de seguro médico de Nueva York?

Mientras tanto, las tarifas promedio de los planes individuales han aumentado un total de 31.4 % desde 2019, con un aumento anual promedio de alrededor del 6%, según un informe reciente de Health Plan Association.

Para los planes de grupos pequeños, ese aumento total fue del 30.6%.

Los aumentos de tarifas individuales propuestos para el próximo año varían desde un máximo de 52.7 % a través de Emblem hasta un mínimo de 13.3 % a través de MVP Health Plan.

Las primas de seguro médico en Nueva York se encuentran entre las más altas del país debido en gran parte a los precios que se cobran por los servicios de atención médica, que son mucho más altos que el promedio nacional, de acuerdo con el informe.

De 2017 a 2021, por ejemplo, el precio de los servicios de atención médica creció casi un 14% a nivel nacional, mientras que aumentó más del 18% en Nueva York, señaló el informe.

¿Cuánto están aumentando las tarifas complementarias de Medicare?

Las aseguradoras de salud también solicitaron aumentos promedio de la tarifa del plan complementario de Medicare para 2024 del 16.2% para individuos y del 12.4% para el mercado grupal, según muestran los registros estatales.

Los aumentos de tarifas individuales propuestos varían desde un máximo del 46.8 % a través de Excellus Health Plan hasta un mínimo del 3% a través de American Progressive Life and Health Insurance Company of New York.

Lo que dicen las aseguradoras sobre los aumentos de tarifas

La Asociación de Planes de Salud, que representa a las aseguradoras, describió históricamente la práctica del Estado de reducir drásticamente las solicitudes de aumento de tarifas en porcentajes de dos dígitos como un acto de “represión” que tendrá un impacto negativo en la atención médica.

Los niveles más bajos de aprobación de tarifas, según el grupo, “dificultan que los planes de salud realicen inversiones continuas en los esfuerzos para mejorar la calidad de la atención, continuar el progreso hacia arreglos de pago basados en el valor, programas para reducir las inequidades en salud y otras medidas que mejoran la salud y el bienestar de los residentes de Nueva York”.

Por el contrario, los reguladores estatales han defendido mantener los aumentos de tarifas por debajo de lo solicitado por las aseguradoras, señalando que el objetivo es “priorizar el bienestar financiero de los consumidores y al mismo tiempo garantizar que los neoyorquinos tengan acceso a un mercado de seguros de salud sólido y estable”.

Para obtener detalles sobre los aumentos de tasas propuestos, pueden visitar el sitio web del Departamento de Servicios Financieros, en https://dfs.ny.gov, o llamar a su línea directa al 800-342-3736.