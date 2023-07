Destacan labor de oficina que ayuda a discapacitados

- Publicidad -

PORT CHESTER.- En honor a la aprobación de la Americans with Disabilities Act (ADA) de 1990, el ejecutivo del condado de Westchester, George Latimer, destacó los servicios críticos proporcionados por la Office for People with Disabilities.

La Office for People with Disabilities, que actúa como centro de intercambio de información para personas con discapacidades, sus familias y defensores, se esfuerza por conectar a los residentes con los servicios que necesitan.

A través de programas educativos y esfuerzos de concientización, guías de recursos y asistencia de empleo y transporte, la Office for People with Disabilities garantiza que todos los residentes tengan acceso completo e igualitario a todo en el condado de Westchester.

Latimer manifestó que “queremos que todos en Westchester sepan que son bienvenidos aquí, no serán definidos por su discapacidad. La ADA es una de las leyes más cruciales de nuestra nación que prohíbe la discriminación y garantiza que las personas con discapacidades tengan igualdad de acceso a todas las oportunidades en la vida. Quiero agradecer a la Office for People with Disabilities por sus esfuerzos hoy y todos los días para asegurarse de que el condado de Westchester sea un lugar seguro y accesible para todos”.

En el aniversario de la aprobación de la ADA, la Office for People with Disabilities organiza su Día anual en Playland Park, en Rye, para personas con discapacidades.

El evento especial, que se lleva a cabo cada año en julio, permite que las personas con discapacidades y sus familias disfruten de juegos y entretenimiento gratis en Playland.

Más de 7 mil 500 personas se han registrado para participar en el evento.

Otro programa clave a cargo de la Office for People with Disabilities es la Feria de Empleo de Diversas Habilidades, tres de las cuales se llevaron a cabo el año pasado.

El evento de contratación de un día de duración reúne a representantes de aproximadamente 50 empleadores y proveedores de recursos, con personas con discapacidades que buscan trabajo.

La última Feria de Empleo de Diversas Habilidades se llevó a cabo en el Westchester County Center, y los posibles empleados pudieron conectarse con los empleadores y entrevistarse en el lugar.

Otras áreas de enfoque de la Office for People with Disabilities incluyen:

* Servicio de tarifa reducida y gratuita para el sistema de autobús Bee-Line. Llas personas con discapacidades pueden viajar en el sistema de autobús Bee-Line de forma gratuita durante los períodos promocionales de tarifa gratuita y a una tarifa reducida junto con el sistema de tarifa reducida de Metro Card.

* Programa de concientización sobre discapacidades. El programa, que se ha brindado durante los últimos 17 años, detalla un día en la vida de una persona con discapacidades y está disponible para todos los distritos escolares, universidades, escuelas de posgrado y campamentos de verano en Westchester.

* Coordinador de ADA. La Office for People with Disabilities trabaja directamente con los residentes para garantizar que tengan pleno acceso equitativo a todos los negocios e instalaciones, estacionamiento accesible, acceso a vivienda justa y adaptaciones razonables en un empleo.

* Guía de recursos para discapacitados. La Guía de recursos para discapacitados es una ventanilla única de servicios y programas disponibles en el condado de Westchester, clasificados por discapacidad o servicios para discapacitados que se alinean con sus necesidades.

* Red de empleo de Westchester. La red de empleo de Westchester es un servicio de conexión entre empleadores y personas con discapacidades que les brinda servicios vocacionales y oportunidades de empleo.

* Bee-Line ParaTransit. Es un servicio de transporte compartido, de acera a acera, de origen a destino, disponible para personas con discapacidades en el condado de Westchester.

* E.A.T. Plus “Be Educated About Transit”. Este programa lleva habilidades prácticas de viaje a las aulas de educación especial de habilidades para la vida. Enseña a los estudiantes las habilidades necesarias para viajar en transporte público de manera segura y responsable.

* Interpretación de lenguaje de señas. Aquellos que necesiten un intérprete de lenguaje de señas pueden llamar a la Office for People with Disabilities para obtener referencias y servicios de defensa.

Los eventos anuales de la Oficina para Personas con Discapacidades incluyen:

* Mes Nacional de Concientización sobre el Empleo de Personas con Discapacidades (NDEAM). Octubre celebra los muchos éxitos de las personas con discapacidades que están empleadas.

* The Miracle League of Westchester. Una liga de béisbol para niños y adultos con discapacidades ubicada en Miracle League Field en Ridge Road Park, en Hartsdale. Para obtener más información y una lista completa de recursos, pueden visitar la web https://disabled.westchestergov.com/.