Legisladores realizarán reunión especial por escándalo de boletas de infracción falsas

BRIDGEPORT.- Los legisladores estatales convocarán una reunión especial la próxima semana para discutir las posibles acciones que tomarán para responder a una auditoría reciente, que encontró una “alta probabilidad” de que cientos de policías estatales de Connecticut falsificaron decenas de miles de registros de multas de tráfico, durante la mayor parte de la última década.

El Comité Judicial de la Asamblea General de Connecticut y el Comité de Seguridad Pública programaron una reunión conjunta para el 26 de julio en el Edificio de Oficinas Legislativas en Hartford para recopilar información y discutir posibles respuestas a la auditoría.

Los hallazgos de la auditoría, publicados a fines de junio, alegaron violaciones sistémicas de la ley estatal y que la información errónea de las multas de tránsito distorsionó los datos de perfiles raciales, lo que hizo que pareciera que los policías multaron a más conductores blancos y menos automovilistas de minorías de lo que realmente hicieron.

Los auditores advirtieron que su revisión de meses no intentó determinar si los problemas generalizados fueron intencionales.

“Esta auditoría presenta un verdadero desafío para nuestro estado, y mis colegas y yo trabajaremos para encontrar una solución”, dijo el senador estatal, Herron Gaston (D-Bridgeport), y copresidente del Comité de Seguridad Pública.

“A medida que continuamos realizando una revisión exhaustiva de la auditoría, me comunico con los miembros de la comunidad mientras colaboro con las fuerzas del orden público mientras evaluamos qué acciones se tomarán a partir de aquí”, dijo Gaston.

Mientras tanto, la oficina estatal de la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) programó un foro comunitario para discutir el evento esta semana en 10 Prospect Street, en el campus de UConn Hartford.

Investigaciones en curso

Horas después de que se publicaran los resultados de la auditoría, el gobernador Ned Lamont pidió a los principales fiscales del estado, la Oficina del Fiscal General del Estado, Patrick Griffin, que investigaran posibles irregularidades delictivas.

Poco después, la oficina de Griffin anunció que había abierto una investigación sobre los hallazgos de la auditoría como parte de una investigación que inició en agosto pasado días después de que una investigación de Hearst Connecticut Media Group revelara que cuatro policías estatales en 2018 habían falsificado más de 600 boletas de infracción para beneficio personal.

Los expertos en justicia penal han criticado la falta de independencia de la investigación, dado que la oficina de Griffin está realizando la investigación junto con el State Police Central District Major Crime Squad de la Policía Estatal.

Los especialistas también han cuestionado por qué la oficina de Griffin no ha decidido si presentar o no cargos contra los cuatro policías 10 meses después de su investigación, particularmente dado que parece que los fiscales se están quedando sin tiempo según los requisitos del estatuto de limitaciones.

La auditoría, también impulsada por el informe de Hearst Connecticut Media en agosto pasado, fue realizada por el Connecticut Racial Profiling Prohibition Project, un grupo financiado por el Estado que analiza las citaciones policiales para determinar las tendencias de perfiles raciales.

Según la ley estatal, los agentes de policía locales y los patrulleros estatales deben registrar cierta información demográfica sobre las personas a las que multan y transmitir esa información al grupo.

El informe encontró una “alta probabilidad” de que al menos 25 mil 966 multas de la policía estatal fueran falsificadas entre 2014 y 2021. Otros 32 mil 587 registros durante esos años mostraron inexactitudes significativas y los auditores creen que es probable que muchas de ellas también sean falsas.

Los auditores enfatizaron que su análisis fue extremadamente conservador y que “la cantidad de registros falsificados es probablemente mayor de lo que identificamos con confianza”.

Los hallazgos mostraron un número significativo de multas falsas e inexactas enviadas por casi una cuarta parte de los mil 301 policías que escribieron multas para la agencia de aplicación de la ley más grande del Estado durante esos años.

Los oficiales de la policía estatal han enfatizado que a ningún conductor se le emitieron multas falsas. Los oficiales solo ingresaron información de boletos falsos en las bases de datos.