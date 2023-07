Feria de trabajo de habilidades diversas regresa el 18 de julio

- Publicidad -

WHITE PLAINS.- El ejecutivo de Westchester, George Latimer, informó que el Condado llevará a cabo nuevamente la feria de trabajo de habilidades diversas.

La feria está programada para el martes 18 de julio, de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, en el Westchester County Center, en 198 Central Avenue, White Plains.

De acuerdo con los promotores, esta feria de empleo está abierta a todas las personas con capacidades diferentes.

Las personas podrán conectarse con empleadores y proveedores de recursos en Westchester.

Los empleadores buscan candidatos en todo el Condado, con diversos niveles de experiencia

para trabajos de tiempo completo y tiempo parcial y oportunidades de pasantías.

La jornada de puertas abiertas será de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía y las reuniones individuales de 1:00 a 4:00 de la tarde.

Los empleadores participantes incluyen Northwell Health, Goodwill NY/NJ, Westchester County, Amazon, AppleGreen, NY State Department of Corrections & Community Supervision, Westchester County Airport, New York Presbyterian, entre otros.

Los proveedores de recursos serán Hearing Loss Association, Commission for the Blind, Westchester Independent Living, Westchester Residential Opportunities, SPARC, ConConnect, Yes, She Can, entre otros.

Según los organizadores, se requiere inscripción previa si desea programar una entrevista o una reunión individual con los empleadores.

Una vez registrado, recibirá un correo electrónico con más detalles.

Para obtener más información pueden llamar al 914-995-2956.

Para registrarse pueden ingresar a la web https://rb.gy/3llal.