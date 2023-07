El sindicato de actores de EE.UU. inicia una huelga que paralizará la industria del cine y la televisión de Hollywood

- Publicidad -

La junta directiva del sindicato de actores estadounidense SAG-AFTRA aprobó por unanimidad iniciar una huelga que se prevé paralizará la industria de Hollywood.

La decisión se tomó después de que el sindicato y los principales estudios de cine y televisión no lograran llegar a un acuerdo sobre un nuevo contrato.

De esta manera se unen a los miembros del Sindicato de Guionistas de EE.UU., que se declararon en huelga el pasado 2 de mayo después de no poder llegar a un acuerdo con la Alliance of Motion Picture and Television Producers (Amptp), un grupo que representa a estudios como Disney, Netflix, Amazon y Apple.

Es la primera vez desde 1960 que los sindicatos que representan tanto a guionistas como a actores hacen huelga al mismo tiempo.

Decenas de producciones ya se han detenido desde que los guionistas se declararon en huelga.

Con la huelga de actores, se espera que haya aún más retrasos y algunos programas podrían cancelarse por completo.

Los efectos de la huelga ya se dejaron sentir este jueves cuando las estrellas Cillian Murphy y Emily Blunt -que son miembros del sidicato SAG- abandonaron el estreno de la película “Oppenheimer” en Londres.