Autopistas en Westchester siguen cerradas después de las inundaciones

YONKERS.- Se espera que varias autopistas principales en el Valle de Hudson vuelvan a abrir pronto, luego de un sistema de tormentas severas que dejó caer varias pulgadas de lluvia y provocó inundaciones históricas, manifestaron las autoridades.

Las esperadas reaperturas viales fueron anunciadas por la gobernadora Kathy Hochul, quien dijo que seguirán varios días de intenso trabajo de reparación.

Los cierres fueron causados por una tormenta intensa y lenta que llegó a la región el domingo 9 de julio y dejó caer más de ocho pulgadas de lluvia en varias partes del Valle de Hudson.

Las carreteras del Valle de Hudson que se espera que vuelvan a abrir pronto incluyen:

* US Route 6/202 (Bear Mountain Bridge Road) en ambas direcciones entre la ruta estatal 9D y la ruta estadounidense 9 en la ciudad de Cortlandt, en el norte de Westchester. Sin embargo, los viajeros aún no podrán cruzar el puente Bear Mountain hacia el condado de Rockland.

* US Route 9W en ambas direcciones con carriles reducidos en las áreas entre Cornwall y la entrada de Stony Lonesome Gate a West Point y Mountain Avenue en el condado de Orange. Esto incluye 4.8 millas de carretera e incluye la entrada principal a West Point desde el norte.

* State Route 32 en Trout Brook Road en la ciudad de Woodbury en el condado de Orange con un carril de tráfico alterno a través de una señal temporal.

Las siguientes carreteras siguen cerradas:

* State Route 218 en ambas direcciones entre Storm King Highway y la frontera entre las ciudades de Cornwall y Highlands en el condado de Orange.

* Palisades Parkway en ambas direcciones entre las salidas 14 y 18 en la ciudad de Highlands del condado de Rockland.

* US Route 6 en ambas direcciones entre la Ruta 293 de Nueva York y la rampa de Palisades Parkway en la ciudad de Woodbury en el Condado de Orange.

* US Route 9W en dirección sur al norte de NY Route 218, salida en la ciudad de Highlands en el Condado de Orange.

* US Route 9W en ambas direcciones en Old State Road en la ciudad de Highlands en el Condado de Orange.

* US Route 9W en dirección norte en Bear Mountain Circle en la ciudad de Highlands en el Condado de Orange.

* US Route 9W en ambas direcciones entre Seven Lakes Drive y South Entry Road en Stony Point en el condado de Rockland.

* US Route 9W en ambas direcciones en Mine Dock Road en la ciudad de Highlands en el condado de Orange.

* Palisades Parkway en dirección sur entre la US Route 9W, US Ruta 6, ruta final y salida 15, Old Gate Hill Road, y la County Route 10 en Highlands.

* State Route 980U en dirección norte y sur entre la US Route 9W y la State Route 218 en Highlands;

* State Route 292 está cerrada en ambas direcciones entre la State Route 292 State Route 311, y la State Route 55 en la ciudad de Patterson en el condado de Putnam.

* State Route 17 en dirección este hacia la rampa de acceso a la salida 130A en Woodbury en el Condado de Orange.

* State Route 448 en ambas direcciones al este de North Broadway en la ciudad de Mount Pleasant en el condado de Westchester.

A medida que continúan las reparaciones, los funcionarios de Nueva York también se preparan para la posibilidad de tormentas más severas y fuertes lluvias esta semana.

Dos o tres pulgadas adicionales de lluvia podrían causar más inundaciones repentinas en áreas con terrenos saturados. y niveles de agua más altos, de acuerdo con los funcionarios de Nueva York.

Como resultado, Hochul está ordenando a las agencias estatales involucradas en el proceso de reparación de carreteras que se preparen para impactos adicionales de tormentas.

“Nadie capea una tormenta como los neoyorquinos, y la rápida recuperación de las inundaciones históricas de esta semana lo deja cada vez más claro”, manifestó Hochul.

Puntó que “aunque todavía queda un largo camino por recorrer, hacer que estas carreteras del Valle de Hudson Valley vuelvan a estar en funcionamiento es un gran paso que fue posible gracias a los esfuerzos incansables de nuestros trabajadores de carreteras y contratistas que trabajan día y noche”.