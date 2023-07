Así es el auto japonés fabricado con alambres

- Publicidad -

La empresa japonesa de procesamiento de metales Yamaguchi Seisakusho ha acaparado mucha atención por mostrar sus capacidades creando un coche wireframe muy detallado que parece casi un renderizado en realidad aumentada.

Si alguna vez has jugado a videojuegos como el muy popular Pokemon GO, probablemente conozcas un poco sobre realidad aumentada. Se trata de una tecnología que mejora visualmente el mundo real con imágenes generadas por computadora, básicamente superponiendo elementos digitales sobre entornos de la vida real. Al ver la foto de este coche blanco de alambre, se podría pensar que es producto de la realidad aumentada, pero en realidad se ha creado minuciosamente con alambre metálico. Las fotos se hicieron virales hace poco en las redes sociales japonesas, porque la gente no podía creer que fuera real.

El coche de alambre es obra de Yamaguchi Seisakusho, una empresa de procesamiento de metales de alta precisión con sede en la ciudad de Yoshikawa, en la prefectura japonesa de Saitama. Isao Yamaguchi, director general de la empresa, declaró recientemente que el coche alámbrico es una de las cinco unidades que Yamaguchi Seisakusho creó para una convención automovilística. Era un encargo poco habitual, pero la dirección lo consideró una oportunidad para mostrar las capacidades técnicas de la fábrica.

Los vehículos se diseñaron primero con software CAD (diseño asistido por ordenador) en 3D, tras lo cual se cortaron plantillas de chapa metálica con cortadoras láser de precisión. Se colocaron y soldaron alambres metálicos alrededor de las plantillas, que luego se retiraron para crear los detallados vehículos alámbricos.

Curiosamente, los coches no llamaron mucho la atención hasta 2016, cuando el cliente devolvió uno de los modelos, que acabó expuesto en el aparcamiento de Yamaguchi Seisakusho. Desde entonces, han circulado fotos del mismo por Internet, e incluso ha aparecido en programas de televisión japoneses.

Recientemente, uno de los cinco vehículos alámbricos se hizo viral tras ser visto en la ciudad de Niiza, en la prefectura de Saitama. El debate sobre su existencia en el mundo real se reavivó una vez más en el Twitter japonés.