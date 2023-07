Casos de cálculos renales en niños van en aumento

- Publicidad -

STAMFORD.- Si su hijo se queja de fuertes dolores en la espalda baja, va constantemente al baño y ve sangre en su orina, probablemente tiene cálculos renales.

Aunque parezca sorprendente, cada vez más niños llegan al médico por causa de esta enfermedad.

Una investigación publicada en Clinical Journal of the American Society of Nephrology, descubrió que la incidencia anual de la enfermedad de cálculos renales aumentó 16% entre 1997 y 2012, y que los jóvenes de 15 a 19 años experimentaron el mayor aumento.

En los adultos, los cálculos renales suelen estar relacionados con síndromes metabólicos, como cardiopatías coronarias, diabetes y accidentes cerebrovasculares. También se asocian con la obesidad y la hipertensión.

Pero este no es el caso de los niños, declaró a NBC News el doctor Gregory Tasian, urólogo pediátrico del Hospital Infantil de Filadelfia.

“Por lo demás están sanos y simplemente acuden con su primer cálculo renal por razones poco claras”, señaló Tasian, quien ha dirigido gran parte de la investigación sobre nefrolitiasis en niños en los Estados Unidos.

El aumento de cálculos renales afecta más a las niñas

Dentro del grupo de edad de 15 a 19 años, la incidencia de cálculos renales fue 52% mayor entre las chicas y las mujeres.

La enfermedad se hizo más frecuente en los hombres a partir de los 25 años.

La litiasis renal, una enfermedad causada por la presencia de cálculos o piedras en el interior de los riñones o de las vías urinarias, se duplicó durante la infancia en niños y niñas.

Las mujeres en riesgo vieron un aumento de 45% a lo largo de su vida durante los 16 años que duró el estudio.

Otros estudios han revelado tendencias similares, una investigación realizada en el condado de Olmsted (Minnesota) y publicada en The Journal of Urology , descubrió que la tasa de incidencia de cálculos renales entre niños de 12 a 17 años aumentó 6% anual entre 1984 y 2008.

También se observó un aumento de casos en niños durante el verano, y la Fundación Nacional del Riñón añadió que hospitales de todo el país han abierto “clínicas de cálculos” para tratar el aumento de casos.

Los malos hábitos alimenticios pueden ser la causa

Aunque los expertos no están seguros de por qué cada vez más niños y adolescentes desarrollan esta afección, especulan que las dietas ricas en alimentos ultraprocesados tienen algo que ver.

El Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales afirmó que los niños tienen más probabilidades de tener cálculos renales si tienen antecedentes familiares de esta enfermedad y si consumen en exceso sodio, bebidas azucaradas y con cafeína, que se encuentran comúnmente en la comida rápida.

Las elevadas cantidades de sodio de las patatas fritas, los sándwiches de carne, las bebidas deportivas y las comidas envasadas pueden hacer que la orina contenga minerales adicionales que se aglutinen en cálculos renales.

La mejor manera de prevenir los cálculos renales es beber suficiente agua y evitar las bebidas azucaradas. También deben evitar comer demasiada sal y bebidas gaseosas.

¿Por qué es importante?

La Fundación Nacional del Riñón informó que el 10% de la población estadounidense, incluidos niños de tan solo 5 años, padece cálculos renales.

También señaló que aquellos niños que desarrollan cálculos renales tienen 50% de probabilidades de volver a padecerlos en un plazo de cinco a siete años.

Además, cuanto antes desarrolle una persona cálculos renales, más tiempo tendrá para desarrollar una forma más grave de la enfermedad y problemas de salud a largo plazo asociados a ella, indicó Tasian.

Estos incluyen la pérdida de la función renal, la disminución de la densidad mineral ósea, que puede provocar fracturas, y un mayor riesgo de cardiopatías en la edad adulta.

En los últimos años, hospitales de todo el país han abierto “clínicas de cálculos” pediátricas para hacer frente a la demanda, donde los niños pueden reunirse con urólogos, nefrólogos y nutricionistas para recibir la atención que necesitan para tratar y prevenir futuros cálculos renales.