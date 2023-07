EVENTOS COMUNITARIOS

- Publicidad -

Asistencia para contactar programas

El viernes 7 de julio, de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, la Biblioteca Pública de New Rochelle, en Library Plaza, New Rochelle, brindará asistencia para ayudar a las personas a conectarse con los servicios y programa de ayuda gratuitos en New Rochelle o en el condado de Westchester.

De acuerdo con los promotores, un miembro del personal de la biblioteca estará en el área del HELP & Learning Center, en el segundo piso, listo para ayudar a las personas a completar las solicitudes en línea, encontrar servicios sociales, configurar una cuenta de correo electrónico básica, conectarse a los recursos de la comunidad, y mucho más.

Para programar una cita, pueden llamar al 914-813-3733 o enviar un correo electrónico a [email protected].

Fuegos artificiales en Stamford

El espectáculo de fuegos artificiales en Stamford para celebrar el aniversario de la independencia de los Estados Unidos está programado para el viernes 7 de julio en la Cummings Park Beach.

La exhibición de fuegos artificiales comenzará después de las 9:00 de la noche, de acuerdo con la alcaldesa Caroline Simmons.

El evento estaba originalmente programado para el 30 de junio, pero la mala calidad del aire y la visibilidad impidieron que se llevase a cabo.

Las personas pueden llevar mantas y sillas a la playa del vecindario Cove, donde habrá camiones de comida disponibles.

Para mayor información pueden visitar la web https://www.stamfordct.gov/Home/Components/News/News/1795/15.

Zumba Dance Party

El sábado 8 de julio en el auditorio del tercer piso de la Biblioteca Ferguson, en 1 Public Library Plaza, Stamford, de 11:00 de la mañana a 12:00 del mediodía se llevará a cabo el evento Zumba Dance Party.

De acuerdo con los promotores, los asistentes pueden bailar hasta ponerse en forma en esta clase semanal con la instructora Pamela Arenas.

Pueden registrarse en la web https://www.fergusonlibrary.org/event/zumba-dance-party-adult-summer-reading-program-4.

Para mayor información, pueden llamar al 203-964-1000.

Práctica para compradores de vivienda

El sábado 8 de julio, en el centro comunitario Spanish Community of Wallingford (SCOW), en 284 Washington Street, Wallingford, a partir de las 12:00 del mediodía, Durango Insurance, Grizzly Home Inspections, Leticia Rodríguez Realtor y Homeloans brindarán un taller gratuito llamado “Práctica para compradores de vivienda”.

Los presentadores serán el empresario Fabián Durango, la asesora hipotecaria Jocelyn Zapata, la agente de bienes raíces Leticia Rodríguez y el inspector de vivienda Octavio Domínguez.

Para registrarse pueden llamar al 203-804-6235.

Aprender a reparar y restaurar computadoras

El lunes 10 de julio, de 10:30 de la mañana a 12:30 del mediodía, en el Teen Center del Ives Main Library, en 133 Elm Street, New Haven, la Biblioteca Publica de New Haven brindará de manera gratuita un taller para aprender a reparar y restaurar computadoras.

El programa de aprendices para jóvenes de verano, anteriormente conocido como BYOC (Build your own computer) está dirigido a jóvenes de 16 a 18 años que todavía están en la escuela secundaria, para aprender a solucionar problemas, reparar y restaurar PC de computadoras.

De acuerdo con los promotores, los participantes obtendrán capacitación práctica trabajando con computadoras y, al finalizar el programa, recibirán una computadora para conservar. Este programa brinda a los adolescentes 16 horas de capacitación tecnológica integral.

Para mayor información e inscribirse, pueden llamar al 203-946-8130.

You Picasso Art Program

La Biblioteca Pública de Port Chester-Rye Brook, en 1 Haseco Ave, Port Chester, llevará a cabo de manera gratuita el programa You Picasso Art Program.

De acuerdo con los promotores, los niños, preadolescentes, adolescentes, familias y adultos pueden inscribirse a partir de esta semana para el programa You Picasso Art “Portraits of Nature with Painting & Printing” (Retratos de la naturaleza con pintura e impresión), que se ofrecerá los miércoles 12, 19 y 26 de julio, de 11:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

Para inscribirse, pueden llamar al 914-939-6710 y presionar 3, o en persona en el primer piso de la biblioteca.

Este programa está patrocinado por la Nowodworski Foundation y es posible gracias a ArtsWestchester.