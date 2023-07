Alcalde busca albergar a inmigrantes en escuelas públicas vacías durante el verano

- Publicidad -

NUEVA YORK.- La administración del alcalde de Nueva York, Eric Adams, está considerando el uso de edificios de escuelas públicas que estarán vacíos durante el verano para albergar temporalmente a los inmigrantes.

La Oficina de Manejo de Emergencias ha compilado una lista de edificios escolares junto con la Oficina del Alcalde, de acuerdo con fuentes familiarizadas con los planes.

Los posibles refugios temporales incluyen New Dorp HS en Staten Island, Mark Twain Middle School for the Gifted and Talented en Coney Island y Russell Sage Middle School en Forest Hills, dijeron las fuentes.

Hay de 20 a 30 escuelas que están siendo examinadas de cerca para procesar y albergar temporalmente a los migrantes.

El Ayuntamiento se enfrentó a una tormenta de críticas cuando anteriormente colocó a los inmigrantes en los gimnasios escolares.

“¡Aquí vamos de nuevo! ¿Por qué otra vez con las escuelas?” se preguntó el concejal de Brooklyn, Ari Kagan, cuyo distrito incluye a Mark Twain.

“Las escuelas no son lugares apropiados para albergar a los migrantes, estaré en contra. La comunidad estará en contra”, agregó el republicano.

Observó la protesta cuando los inmigrantes fueron ubicados temporalmente en el gimnasio de PS-188 en Coney Island. Fueron reubicados poco después.

El presidente del condado de Staten Island, Vito Fossella, dijo que se opone a que los inmigrantes asistan a una escuela secundaria “en el corazón de New Dorp”.

“No tiene ningún sentido en absoluto. Staten Island no creó este problema y no debería tener que resolverlo”, indicó Fossella, un ex congresista republicano que culpó a la laxa política de inmigración y control fronterizo de Estados Unidos por la crisis migratoria.

“¿Cómo debe resolverse el problema? Envíen a los migrantes de regreso a su lugar de origen y soliciten asilo. Rodamos la alfombra y no debería sorprendernos que la cantidad de inmigrantes que ingresan sea insostenible”, agregó el ex congresista.

El Departamento de Educación de la Ciudad supervisa mil 300 edificios con 130 millones de pies cuadrados de espacio en los cinco condados.

Muchas escuelas no se utilizarán hasta que los estudiantes regresen para el nuevo año escolar el 7 de septiembre.

El Ayuntamiento confirmó, el miércoles pasado, que está considerando usar las instalaciones escolares para manejar las oleadas de inmigrantes que aún ingresan a la Ciudad desde la frontera sur.

“Como ha dicho repetidamente el alcalde Adams, tenemos más de 51 mil 800 solicitantes de asilo bajo nuestro cuidado y hemos alcanzado nuestra capacidad”, dijo un portavoz de la Alcaldía.

“Si bien esta opción no es la ideal, ninguna lo es y no estamos en condiciones de quitar nada de la mesa”, añadió el vocero.

La Ciudad ha abierto 179 sitios de emergencia, incluidos 12 Centros de Respuesta y Ayuda Humanitaria de Emergencia en decenas de hoteles en toda la ciudad.

Con la disminución de los refugios y el espacio en la Ciudad, Adams ha ordenado que los inmigrantes sean enviados a hoteles en el Valle de Hudson y más al norte del Estado mientras supervisa cualquier espacio de oficina privado disponible.