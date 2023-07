Britney Spears recibe tremenda cachetada por un guardia de Victor Wembanyama, estrella de la NBA

- Publicidad -

Britney Spears fue golpeada en la cara por un miembro del equipo de seguridad de Victor Wembanyama, estrella de los San Antonio Spurs de la NBA.

Una persona que estuvo en el lugar de los hechos contó al portal estadounidense TMZ que todo ocurrió en el punto de acceso de celebridades Catch dentro del Hotel Aria en Las Vegas cuando la famosa cantante estadounidense se le acercó a Victor Wembanyama, de 19 años, a pedirle una foto, pero Britney Spears, de 41 años, supuestamente “lo golpeó (al basquetbolista) en la espalda y en el hombro derecho” y luego la seguridad “le dio una cachetada a la cantante”, provocando que a la Princesa del pop “se le cayeran los lentes al suelo y se le rompieran”.

Después de lo ocurrido, la seguridad del basquetbolista de origen francés se disculpó con la interprete de éxitos como “Oops!…I Did It Again” y “Baby One More Time”.

La cosa no quedó ahí, pues Britney presentó una denuncia en contra de Damian Smith, director de seguridad de los San Antonio Spurs, luego de que esta persona la golpeara en la cara tras intentar tomarse la foto del recuerdo con la estrella de la NBA, informó TMZ.