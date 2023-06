Shakira da estocada final a Piqué con ‘Copa Vacía’, su canción con Manuel Turizo

- Publicidad -

Shakira le ha dado la estocada final a su relación con su expareja y padre de sus hijos, el exfutbolista español Gerard Piqué. La espada que ha usado en este ruedo de desamor en el que se han convertido sus más recientes entregas musicales se llama ‘Copa Vacía’ y es su nueva canción con su compatriota Manuel Turizo.

En el tema que salió este jueves los colombianos exploran el sexo en una relación moribunda.

Mientras Shakira dice:

Hace rato tengo sed de ti. Yo no sé por qué quedo con ganas de más. Queriendo beber de una copa vacía”.

Turizo le contesta:

“Yo no soy mecánico, pero trato de arreglarlo y no funciona. Reanimando un corazón que no reacciona. No quiero intentarlo con otra persona”.

Son dos amantes que admiten que ya no funciona ni la cama. Si como en el resto de sus lanzamientos anteriores, la reina del pop latino se refiere a su ex, en el tema lo deja peor parado que en ‘Te Felicito’, ‘Monotonía’ e incluso la ‘Music Session 53’, que hizo con el argentino Bizarrap.

Las referencias en el video extendido también son muchas, algunas más obvias que otras.

Keityn, el compositor colombiano que ha apoyado a Shakira en sus trabajos más recientes ha asegurado que tanto “Te Felicito” con Rauw Alejandro, como “Monotonía”, con Ozuna, fueron escritas y grabadas antes de que se produjera la separación de Piqué. Con ambas, la artista empezó a soltar los temas del disco que sacará este año.

De hecho, la idea de la primera nació durante una visita que Rauw y su novia, la cantautora española Rosalía, le hicieron a Shakira y Piqué, cuando aún convivían en su casa en Barcelona. La segunda también estaba lista antes de que se conociera que la pareja estaba irremediablemente rota.

Es más, el controvertido tema de la ‘Music Session 53’ que todavía encabeza las listas de popularidad no salió de la colombiana. “Cuando Biza y yo nos reunimos con Shakira le llevamos tres canciones y ella escogió la que quedó. En base a lo que teníamos nos pusimos a trabajar los tres”, dijo Keityn en una entrevista con la personalidad puertorriqueña El Molusco.