Proyecto de South Norwalk recibe $1.3 millones para desarrollo de uso mixto de 200 unidades

NORWALK.- Un proyecto de 200 unidades recibió una subvención estatal de $1.3 millones de dólares para remediar una propiedad de South Norwalk para el desarrollo orientado al tránsito de uso mixto e ingresos mixtos.

Esta subvención fue parte de 23.8 millones de dólares en fondos estatales del Connecticut Department of Economic and Community Development’s Brownfield Remediation and Development Program, que se asignó a 22 propiedades en 15 ciudades.

Los proyectos seleccionados tenían como objetivo el desarrollo económico, el crecimiento del empleo y proyectos de vivienda de ayuda.

Estos proyectos deberían crear aproximadamente 915 puestos de trabajo y 811 unidades de vivienda, incluidas 223 unidades asequibles en todo el Estado, según la oficina del gobernador Ned Lamont.

“No tiene sentido tener propiedades viejas, contaminadas y deterioradas que permanezcan vacías durante décadas cuando podríamos estar usando esta tierra para hacer crecer nuevos negocios y crear nuevas viviendas. Este programa estatal nos permite asociarnos con municipios y desarrolladores para resucitar estas propiedades sin vida”, dijo el Gobernador.

En abril, la Comisión de Planificación y Zonificación aprobó la venta del estacionamiento de la ciudad cerca de la estación de trenes de South Norwalk por 4.6 millones de dólares a Spinnaker Real Estate Partners para el complejo de apartamentos de 200 unidades, con 260 lugares de estacionamiento.

El desarrollo de Spinnaker se encuentra bajo un Land Dispositions Agreement con la Ciudad que les exige incluir 60 espacios de estacionamiento público en el garaje del desarrollo, para compensar los espacios de estacionamiento públicos perdidos.

El edificio propuesto por Spinnaker estaría en la misma cuadra que algunos de sus otros complejos de apartamentos: The Platform Sono, que se completó en 2020, y Shirt Factory Lofts.

Ambos están al otro lado de la calle de la estación de South Norwalk.

En 2022, la Ciudad recibió una subvención de 6 millones de dólares para mejorar la infraestructura alrededor de la estación de trenes de South Norwalk.

“Al invertir en infraestructura y paisaje urbano, como mejorar la seguridad del tráfico a través de nuevas aceras, mitigar la escorrentía de aguas pluviales para evitar inundaciones y plantar más árboles, este proyecto de infraestructura fundamental aumentará la habitabilidad y contribuirá a la vitalidad de nuestra ciudad”, comentó el alcalde Harry Rilling, cuando se anunció la subvención el año pasado.

“Esta iniciativa también asigna fondos para la preservación de viviendas asequibles existentes, apoyando nuestra visión de hacer de la Ciudad un lugar más accesible y equitativo para trabajar y vivir”, finalizó Rilling.