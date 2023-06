Club Rotario de Stamford otorga becas a 10 estudiantes

- Publicidad -

STAMFORD.- Esta semana, el Club Rotario de Stamford otorgó becas por un total de alrededor de 100 mil dólares a 10 estudiantes de Stamford.

Cada año, el club proporciona subvenciones comunitarias y becas académicas. Estas subvenciones y becas se otorgan a través del Stamford Rotary Trust Fund, fundado en 1961.

“Como rotarios, queremos marcar una diferencia en nuestra comunidad. Esperamos que, al otorgar estas becas, les demos a los estudiantes de secundaria mejores oportunidades de éxito y ayudemos a formar a nuestros futuros líderes comunitarios”, manifestó el presidente del comité del Stamford Scholarship Trust Fund, Christopher Farrugio.

“La mayoría de nuestras becas se crearon en honor a los rotarios de Stamford que se remontan a 1928. Estamos orgullosos de los casi 100 años de historia del Club Rotario de Stamford y esperamos muchos años más de servicio y apoyo a nuestra comunidad local”. Comunidades”, agregó Farrugio.

Para ser elegible para las becas del Club Rotario de Stamford, el estudiante debe graduarse de la escuela secundaria y residir en Stamford y demostrar un fuerte compromiso para mejorar la calidad de vida de las personas en su escuela, comunidad o el mundo en general.

Los estudiantes elegibles deben ingresar a la escuela postsecundaria en el verano o el otoño de 2023.

Los estudiantes beneficiados son:

– Sebastian Bernhard, Westhill High School

– Jhonni Dixon, Sacred Heart Greenwich

– Aliya Shahum, Stamford High School

– Ria James, Westhill High School

– Kate Telesca, Westhill High School

– Amelia Stone, Stamford High School

– Jordan Latta, The Harvey School

– Kayla Williamson, Westhill High School

– Max Fink, Westhill High School

– Catherine Rogers, Academy of Our Lady of Mercy, Lauralton Hall

PIE DE FOTO

Cada año, el Club Rotario de Stamford proporciona subvenciones comunitarias y becas académicas.