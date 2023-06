Todo listo para que arranque la Copa Oro 2023

- Publicidad -

NUEVA YORK.- El torneo más importante de la CONCACAF está por iniciar. La Copa Oro 2023 arranca el 24 de junio, con el duelo entre Estados Unidos y Jamaica, y concluye el 16 de julio.

La competencia contará con 16 selecciones dispuestas en cuatro grupos. Las dos mejores avanzarán a los cuartos de final y se irán eliminando en partidos únicos hasta conocer al vencedor.

De los equipos participantes, solo uno hará su debut en la fase de grupos: San Cristóbal y Nevis.

Además, Catar volvió a recibir una invitación, tras finalizar entre los semifinalistas en la edición 2021.

Este año habrá 15 sedes, dispuestas en 14 ciudades: 13 de Estados Unidos y una de Canadá.

El conjunto de “Las Barras y las Estrellas” busca su octavo título, de conseguirlo, empatará a México en la cima de máximos ganadores, con ocho.

Canadá busca su segunda estrella. Ganó la Copa Oro en la edición de 2000.

Por Norteamérica participarán Estados Unidos, Canadá y México; Por Centroamérica estarán Honduras, Panamá, Costa Rica, El Salvador y Guatemala, y por el Caribe Jamaica, Trinidad & Tobago, San Cristóbal y Nevis, Haití, Martinica, Cuba y Guadalupe.

GRUPOS DE LA COPA ORO

Grupo A: Estados Unidos, Jamaica, Trinidad y Tobago, San Cristóbal y Nieves.

Grupo B: México, Honduras, Haití, Catar.

Grupo C: Panamá, Costa Rica, El Salvador, Martinica.

Grupo D: Canadá, Guatemala, Cuba, Guadalupe.

CALENDARIO PRIMERA FASE

JORNADA 1

Sábado 24 de junio: Estados Unidos vs Jamaica.

Domingo 25 de junio: Trinidad y Tobago vs San Cristóbal y Nieves, Haití vs Catar, México vs Honduras.

Lunes 26 de junio: El Salvador vs Martinica, Costa Rica vs Panamá.

Martes 27 de junio: Canadá vs Guadalupe, Guatemala vs Cuba.

JORNADA 2

Miércoles 28 de junio: Jamaica vs Trinidad y Tobago, San Cristóbal y Nieves vs Estados Unidos.

Jueves 29 de junio: Catar vs Honduras, Haití vs México.

Viernes 30 de junio: Martinica vs Panamá, El Salvador vs Costa Rica.

Sábado 1 de julio: Cuba vs Guadalupe, Guatemala vs Canadá.

JORNADA 3

Domingo 2 de julio: Jamaica vs San Cristóbal y Nieves, Estados Unidos vs Trinidad y Tobago, Honduras vs Haití, México vs Catar.

Martes 4 de julio: Guadalupe vs Guatemala, Canadá vs Cuba, Costa Rica vs Martinica, Panamá vs El Salvador.

CALENDARIO FASE FINAL

CUARTOS DE FINAL

Sábado 8 de julio: Primer Lugar del Grupo C vs Segundo Lugar del Grupo B, Primer Lugar del Grupo B vs Segundo Lugar del Grupo C. Ambos cotejos en el AT&T Stadium de Arlington, Texas (Área Metropolitana de Dallas).

Domingo 9 de julio: Primer Lugar del Grupo D vs Segundo Lugar del Grupo A, Primer Lugar del Grupo A vs Segundo Lugar del Grupo D. Ambos duelos en el TQL Stadium de Cincinnati, Ohio.

SEMIFINALES

Miércoles 12 de junio: Los juegos en esta ronda se disputarán en el Snapdragon Stadium de San Diego y en el Allegiant Stadium de Las Vegas, pero los partidos se definirán tras terminar la fase de grupos.

FINAL

Domingo 16 de junio: El partido definitorio por el campeonato de Copa Oro 2023 se llevará a cabo en el SoFi Stadium de Inglewood, California (Área Metropolitana de Los Ángeles).