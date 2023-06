EVENTOS COMUNITARIOS

- Publicidad -

Vacunas gratuitas en biblioteca

El viernes 23 de junio, de 1:00 a 5:00 de la tarde, en la Biblioteca Pública Ferguson de Stamford, en 1 Public Library Plaza, Stamford, se llevará a cabo una clínica de vacunación gratuita contra el COVID-19.

De acuerdo con los promotores, los bebés y niños pequeños (desde el nacimiento hasta los 4 años), los niños (grados K-5), los preadolescentes (grados 5-8), adolescentes (grados 6-12), y los adultos pueden recibir una vacuna contra el COVID-19.

Las personas deben llevar la tarjeta del seguro y una identificación con foto si los tiene, pero no son necesarios para recibir la vacuna. Nadie será rechazado.

Además de las vacunas primarias, estarán disponibles refuerzos bivalentes de Pfizer y Moderna.

No es necesario programar una cita.

Para mayor información, pueden llamar al 203-964-1000.

Película gratuita

El viernes 23 de junio, a partir de las 8:30 de la noche, en el Crawford Park, en 122 N Ridge Street, Rye Brook, Nueva York, se proyectará de manera gratuita la película Minions.

De acuerdo con los promotores, las personas pueden llevar sus sillas de jardín, para la primera noche de cine familiar de la serie de verano Great Lawn de Crawford Park. Bebidas y refrigerios estarán disponibles.

Lectura de verano

El sábado 24 de junio, a partir de las 10:00 de la mañana, en la Library Green, en Lawton Street, New Rochelle, se llevará a cabo el evento de lectura de verano All Together Now.

De acuerdo con los promotores, los participantes podrán disfrutar de una mañana llena de diversión con burbujas, obsequios de libros, manualidades y un encuentro con los personajes Elephant & Piggie!

Para registrarse, pueden ingresar a la web https://newrochelle.librarycalendar.com/event/all-together-now-summer-reading-kickoff-party.

Herramientas de aprendizaje para manejar el estrés diario

El lunes 26 de junio, a partir de las 7:00 de la noche, en la Biblioteca Pública de White Plains, en 100 Martine Avenue, White Plains, se llevará a cabo un taller llamado “Herramientas de aprendizaje para manejar el estrés diario”.

De acuerdo con los organizadores, en esta charla sobre la meditación, la motivadora Marina Nesse hablará sobre la práctica de la meditación y los beneficios de meditar en la mañana para comenzar el día con enfoque y productividad. También brindará consejos sobre qué hacer al levantarse para aumentar la energía y los beneficios de practicar una meditación breve durante el día.

Para mayor información, pueden llamar al 914-422-1480 o visitar la web www.whiteplainslibrary.org.

Alimentos gratuitos

El camión de distribución de alimentos de la organización Person-to-Person (P2P)

estará disponible el martes 27 de junio, de 11:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, solo con cita previa, en la South End Branch de la Biblioteca Pública Ferguson de Stamford, en 34 Woodland Avenue, Stamford.

Para hacer una cita pueden llamar al 203 724-9111.

Grupo de conversación en inglés

La Biblioteca Pública de White Plains brindará un grupo de conversación en inglés, el jueves 29 de junio, de 2:00 a 3:00 de la tarde, en 100 Martine Avenue, White Plains.

El programa ofrece a los adultos que hablan inglés como segundo idioma la oportunidad de conocerse y conversar en inglés.

Este programa es gratuito y está abierto a estudiantes mayores de 18 años que deseen mejorar sus habilidades de conversación en inglés.

Los asistentes pueden llevar sus temas de conversación. Un hablante nativo de inglés voluntario dirige la conversación.

Para mayor información y registrarse, pueden llamar a Austin Duffy al 914-422-6922.

Fuegos artificiales para celebrar independencia de EEUU

El espectáculo de fuegos artificiales del 4 de julio en Stamford está programado para el 30 de junio en la Cummings Beach.

La exhibición de fuegos artificiales comenzará después de las 9:00 de la noche., de acuerdo con la alcaldesa Caroline Simmons.

Las personas pueden llevar mantas y sillas a la playa del vecindario Cove, donde habrá camiones de comida disponibles.

En caso de lluvia, los fuegos artificiales tendrán lugar el 7 de julio.