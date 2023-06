Playa de Westchester ocupa el 5ºpuesto como la mejor en el estado de NY

- Publicidad -

NEW ROCHELLE.- Las vacaciones de verano ya comenzaron para varios estudiantes en los Estados Unidos y para aquellos que tienen la suerte de vivir en una región costera, ir a la playa no requiere un viaje al aeropuerto, incluso no necesitan salir de la ciudad para disfrutar de las mejores experiencias de playa en el Estado.

Según un nuevo informe, New Rochelle es una de las mejores ciudades costeras del Empire State.

Para determinar las mejores ciudades de playa en Nueva York, Stacker basó su clasificación en una serie de factores ponderados por importancia: número de playas con calidad de agua monitoreada a través de la Ley BEACH, la línea costera total de esas playas, acceso a negocios relacionados con la playa basado en los patrones comerciales del condado de la Oficina del Censo y los precios medios de las viviendas de Zillow.

Para ser considerado una ciudad de playa, cada ciudad necesitaba tener al menos una playa en la EPA’s National List of Beaches, que incluye solo playas que se usan recreativamente y están abiertas al público de forma gratuita o por una tarifa.

Hay 291 playas monitoreadas por la EPA en Nueva York, con un total de 90.4 millas de costa.

En el puesto número 5º de la lista se encuentra New Rochelle, que se ganó su lugar en la lista de Stacker por tener un total de 9 playas y 3.6 millas de playa catalogada.

La duración promedio de la temporada de nado es de 102 días en la Queen City on the Sound, como se le conoce a New Rochelle, con una temperatura promedio de verano en el condado de 75 grados Fahrenheit.

El precio medio de una vivienda en New Rochelle es de 755 mil 263 dólares.

LAS DIEZ MEJORES PLAYAS DEL ESTADO

1- Bay Shore

2- Long Beach

3- Wantagh

4- Atlantic Beach

5- New Rochelle

6- Northport

7- Huntington

8- Kings Park

9- Amagansett

10- Westhampton Beach