Trabajadores de hogares grupales terminan huelga y ratifican contratos con aumentos de $1.25 por hora

HARTFORD.- Una huelga laboral de tres semanas que involucró a mil 700 trabajadores de hogares grupales de Connecticut llegó a su fin esta semana, cuando los sindicatos ratificaron nuevos contratos de dos años con seis proveedores sin fines de lucro, incluidos aumentos de alrededor de 1.25 dólares por hora en el primer año.

La huelga comenzó el 24 de mayo e involucró a empleados de hogares colectivos que atienden a unas mil 500 personas con discapacidad.

Los trabajadores, representados por el Distrito 1199NE de la Service Employees International Union (SEIU), se manifestaron diariamente frente al edificio del Capitolio estatal durante las últimas semanas de la sesión legislativa, en la que los legisladores estatales aprobaron más de 100 millones de dólares en fondos adicionales para apoyar los programas.

El dinero fue mucho menor de lo que los sindicatos habían buscado en un esfuerzo de cabildeo de una sesión coordinado con líderes sin fines de lucro.

Rob Baril, presidente del sindicato de trabajadores de la salud, dijo que los contratos y los aumentos representan un progreso gradual.

“Eso es 1.25 dólares que la gente no tenía la semana pasada, así que estamos muy contentos por eso”, dijo Baril.

“Está muy por debajo de lo que la gente necesita, pero también sabemos que dimos lo mejor de nosotros y muchos de estos trabajadores están realmente transformados. Ahora se ven a sí mismos como parte de un movimiento para acabar con la pobreza de los trabajadores de atención a largo plazo y sienten esperanza por primera vez”, agregó el directivo.

Los empleados regresaban al trabajo con nuevos contratos en Oak Hill en Hartford, las ubicaciones de Mosaic en Cromwell, Whole Life en Waterford, Network Human Services en Manchester, así como The Caring Community y Alternative Services, Inc en Colchester.

Aunque son operados por organizaciones sin fines de lucro, los hogares grupales brindan servicios que alguna vez ofreció el gobierno estatal y se pagan en gran parte a través de fondos estatales y federales.

CT Community Nonprofit Alliance, una coalición que representa a los proveedores, estimó que más de una década de financiamiento fijo había dejado a los proveedores cerca de un 46 % por debajo de la inflación.

Gian-Carl Casa, presidente y director ejecutivo de la alianza, dijo que los fondos adicionales incluidos en el presupuesto de este año ascendieron a alrededor del 7 % para los proveedores financiados a través del Departamento de Servicios de Desarrollo y el 2.5 % para los demás.

“Les resulta cada vez más difícil mantener los programas, cada vez más difícil mantener a los trabajadores y está en el punto en que esta parte de la red de seguridad del Estado no puede funcionar tan bien como solía hacerlo”, dijo Casa.

El gobernador Ned Lamont aplaudió a los trabajadores y sus empleadores sin fines de lucro por trabajar juntos para llegar a acuerdos salariales y de beneficios.

“Con la ayuda de los fondos proporcionados por el presupuesto bipartidista recientemente promulgado para los años fiscales 2024 y 2025, estos acuerdos laborales respaldarán aumentos salariales que ayudarán con el reclutamiento y la retención del personal esencial”, dijo Lamont.

“Este presupuesto brinda asistencia de base amplia para nuestros proveedores privados y otorga oportunidades para apoyar las mejoras de infraestructura y, por lo tanto, mejorar la atención”, agregó el funcionario.

Aunque agradeció a Lamont y su personal, así como a los líderes legislativos el jueves pasado, Baril dijo que el presupuesto debería haber hecho mucho más por los trabajadores, que esperaban ver un aumento en sus salarios de alrededor de 17 dólares por hora a 25 dólares.

Señaló la reciente serie de superávits presupuestarios del Estado. El contralor del Estado espera que Connecticut termine el año fiscal con un superávit de mil 600 millones de dólares y su fondo de reserva presupuestaria esté lleno en alrededor de 2 mil 900 millones de dólares.