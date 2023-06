Corte Suprema confirma elección de alcaldesa de West Haven

- Publicidad -

WEST HAVEN.- Los funcionarios de West Haven no cumplieron con ciertos estatutos electorales durante la carrera por la alcaldía de 2021, pero esos errores no fueron suficientes para afectar la estrecha victoria de reelección de la alcaldesa Nancy Rossi, concluyó la Corte Suprema del Estado en una opinión de 34 páginas publicada esta semana.

La reciente opinión del alto tribunal explicó su fallo de 2022 que confirmó los resultados impugnados de la contienda por la alcaldía, que Rossi ganó por 32 votos luego de un recuento.

La decisión se deriva de una demanda presentada por el retador republicano Barry Lee Cohen.

En su denuncia, Cohen le pidió a un juez del Tribunal Superior del Estado que ordenara una nueva elección con el argumento de que los funcionarios locales no habían seguido las leyes que rigen el procesamiento de las boletas en ausencia.

El juez estuvo de acuerdo en que los funcionarios no habían cumplido con algunos estatutos, pero razonó que esas fallas no habían afectado el resultado y no justificaban la privación de derechos de los votantes.

En una opinión escrita por el juez Andrew McDonald, el tribunal superior acordó que Cohen no había ofrecido pruebas para demostrar que los resultados de las elecciones estaban en duda.

“Con base en nuestra revisión del expediente, concluimos que, a pesar de la falta de cumplimiento por parte de los funcionarios electorales, el tribunal de primera instancia concluyó correctamente que el demandante no cumplió con su carga de probar que la confiabilidad de los resultados de la elección de alcalde estaba seriamente comprometida”, escribió McDonald.

El caso de Cohen se basó en gran medida en las discrepancias en la forma en que los funcionarios de la Ciudad manejaron las boletas en ausencia emitidas durante las elecciones.

Esos incluyeron violaciones de las reglas que requieren que el Secretario de la Ciudad firme y feche los sobres exteriores de las boletas de voto en ausencia a medida que se reciben.

Otro error involucró un requisito de que el secretario y los registradores de votantes presenten documentos que documenten la cantidad de boletas que recibieron tal como las entregó el secretario.

Ambos tribunales acordaron que los funcionarios de la Ciudad cometieron errores, pero no lo suficiente como para cambiar el resultado de las elecciones.

En su decisión de junio de 2022 que confirmó los resultados de las elecciones, la jueza del Tribunal Superior Robin Wilson concluyó que un total de siete votos en ausencia deberían haberse rechazado como resultado de errores.

Seis boletas carecían de información que explicara la relación entre el votante y la persona que entregó la boleta. Otra boleta fue emitida por alguien que no era un votante válido.