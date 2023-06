EVENTOS COMUNITARIOS

- Publicidad -

Biblioteca móvil

La Bookmobile de la Biblioteca Pública Ferguson de Stamford, estará disponible el viernes 16 de junio, de 4:00 a 5:00 de la tarde, en el Yerwood Center, en 90 Fairfield Avenue, Stamford.

Para ingresar se requiere el uso de mascarillas.

Para mayor información, pueden enviar un correo electrónico a Josephine Fulcher-Anderson a [email protected] o llamar al 203-351-8280.

Día internacional de las trabajadoras del hogar

El viernes 16 de junio, de 5:00 a 6:30 de la tarde en el centro comunitario Building One Community (B1C), en 417 Shippan Avenue, Stamford, la organización “Nosotras CT” celebrará el “Día internacional de las trabajadoras del hogar”.

De acuerdo con los promotores, los asistentes podrán celebrar y agradecer a todas las niñeras, limpiadoras y cuidadoras del hogar que hacen el trabajo esencial de cuidar a las personas y a los hogares. Es una oportunidad para todos para celebrar y rendir homenaje a su increíble liderazgo en la lucha por sus derechos y el respeto que se merecen.

Para inscribirse, pueden llamar a Carla Esquivel al 203-309-9143.

Consulado sobre ruedas de México

De martes 20 al sábado 24 de junio, en la Biblioteca Pública de White Plains, en 100 Martine Avenue, White Plains, de 9:00 de la mañana a 1:30 de la tarde, se llevará a cabo un Consulado sobre Ruedas de México.

La comunidad mexicana puede realizar los trámites de pasaportes, matrículas consulares y credenciales para votar.

Para hacer una cita previa pueden llamar al 1-424-309-0009 o ingresar a la página web https://citas.sre.gob.mx.

Para mayor información sobre los requisitos, pueden ingresar a la página web https://consulmex.sre.gob.mx/nuevayork.

Alternativas al suicidio

El martes 20 junio, a las 7:00 de la noche, en Positive Directions – The Center for Prevention & Counseling, Inc, en 90 Post Road W, Westport, se llevará a cabo un programa llamado Alternatives to Suicide, a partir de las 7:00 de la noche.

Alternatives to Suicide es un enfoque de apoyo grupal entre pares para la intervención contra el suicidio sin participación clínica.

Los facilitadores con experiencia vivida se enfocan en enseñar habilidades de conexión y fomentar la comunidad entre las personas que experimentaron ideas suicidas o aquellas que han intentado suicidarse.

Para confirmar su asistencia pueden enviar un correo electrónico a [email protected].

Para mayor información sobre el programa, pueden ingresar a la web https://www.positivedirections.org/event-details/alternatives-to-suicide-support-group-2023-06-20-19-00.

Preparación para el examen de ciudadanía

El jueves 29 de junio, la Biblioteca Pública de White Plains brindará un curso gratuito sobre la preparación para el examen de ciudadanía.

El curso se brindará de 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, en 100 Martine Avenue, White Plains.

Los promotores animaron a los inmigrantes a aprovechar esta clase de preparación y practica para la entrevista para el proceso de naturalización.

Los maestros revisarán la información necesaria para aprobar el examen junto con las habilidades básicas para tomar el examen.

Los estudiantes aprenderán sobre la Historia de los Estados Unidos.

La clase practicará la última versión del examen de ciudadanía y las 100 preguntas de ciudadanía.

La preparación para el examen de Ciudadanía será dictada por la organización Westchester Boces.

Pueden llamar al 914-937-3829 o al 914-637-1936 para registrarse.

Conformacion de pequeños negocios en CT

El sábado 8 de julio, de 10:30 de la mañana a 12:30 del mediodía, en la Biblioteca Publica de Norwalk, en 1 Belden Avenue, Norwalk, la organización MIRA USA brindará de manera gratuita un taller de negocios llamado “Conformacion de pequeños negocios en CT”.

De acuerdo con los promotores, los asistentes podrán aprender a registrar un negocio y obtener un Employer Identification Number (EIN) para personas con Social Security Number (SSN) o Individual Taxpayer Identification Number (ITIN), impuestos de ventas con el estado de Connecticut, deducir impuestos para reducir pagos mensuales por ingreso de ventas, generar certificados de reventa para subcontratistas y obtener ventajas por manejo de sl sistema Quickbook para Bookkeeping.

Para mayor informacion, pueden llamar al 334-647-2872, extension 231, o ingresar a la web www.mirausa.net.