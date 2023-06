Familia de víctima de asesinato podría demandar a policía

- Publicidad -

BRIDGEPORT.- Un hombre que era buscado desde hace varias semanas ahora está tras las rejas por la muerte de una víctima de Bridgeport.

El sospechoso Andre Johnson compareció ante un juez el martes pasado.

“Me alegro de que lo hayan atrapado”, dijo el hermano de la víctima, Terrance Hunt.

Johnson, un delincuente convicto que cumple 28 años de edad esta semana, fue procesado, el martes pasado, en Bridgeport por el asesinato de Aaron Hunt, de 25 años, ocurrida el 26 de abril.

Johnson está detenido bajo una fianza de un millón de dólares.

La familia de Hunt se paró afuera de la corte, el martes pasado, inconforme por como se ha venido llevando a cabo la investigación.

“Todos solo queremos justicia. Cuando fuimos a la corte esta semana nos decepcionamos, ya que la fianza de Johnson debería haber sido mucho más alta que un millón de dólares. Hay personas que consumen y venden drogas y cosas así y su fianza es mucho más alta”, señaló Terrance Hunt.

El hermano mayor de Hunt dijo que Aaron acababa de mudarse a Bridgeport desde Norwalk y que iba a la escuela para obtener su licencia de calefacción y aire acondicionado.

“Mi hermano era un gran tipo. Él hacía reír a la gente, se llevaba bien con mucha gente”, recordó Terrance.

La policía dijo en la orden de arresto que Andre Johnson tuvo un altercado con varias personas en la Denver Avenue esa noche y disparó en dirección a Aaron Hunt, matándolo.

El cuerpo de Hunt fue encontrado encajado entre una cerca de tela metálica y un automóvil al día siguiente.

Los abogados de la familia de Hunt dijeron que podrían considerar presentar una demanda contra la policía de Bridgeport.

“los oficiales no salieron del auto (patrulla) para investigar. Al día siguiente del suceso el cuerpo de Aaron estaba bastante a la vista, no estaba escondido y tampoco los agentes salieron de la patrulla. Si los oficiales hubieran actuado de forma rápida pienso que Aaron seguiría vivo”, dijo el abogado Stephen Flynn, ex detective de la policía de Nueva York.

Flynn dice que Hunt era un espectador inocente y no estuvo involucrado en el altercado.

La policía todavía está investigando por qué sucedió esto.

Johnson debe volver a la corte a finales de este mes, finalizaron las autoridades.