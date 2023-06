Westchester y condados vecinos discrepan sobre si permitir a solicitantes de asilo de NY

- Publicidad -

WHITE PLAINS.- La decisión del alcalde de Nueva York, Eric Adams, de enviar a algunos solicitantes de asilo recibidos de Florida y Texas a los condados al norte de la Gran Metrópoli ha recibido reacciones muy contrastantes por parte de los gobiernos suburbanos, con Westchester dándoles la bienvenida y los condados de Rockland y Orange intentando bloquear la medida.

Aunque la decisión de reubicar a estas personas de Florida y Texas en la ciudad de Nueva York, y ahora en Westchester y otros condados de Nueva York, es controvertida, Latimer dijo que “una dirección racional de la inmigración puede hacer que los Estados Unidos sea más fuerte, no más débil”.

El funcionario agregó que “pero, cuando eso no es posible en Washington, DC, los gobiernos estatales y locales deben lidiar con el problema en la puerta de su casa: seres humanos, que escapan desesperadamente de historias de horror de vidas vividas en la pobreza extrema, con miedo a la violencia”.

Indicó que “Texas ha determinado que su estrategia es enviar parte de este problema a las ciudades del norte, con una actitud de decir ´Eres tan compasivo, veamos cómo lo enfrentas’”

Latimer indicó que “las personas que son inmigrantes están en extrema necesidad. Nuestro vecino de la Ciudad de Nueva York está tratando de abordar esa necesidad, ellos también necesitan ayuda. Siendo realistas, tenemos recursos limitados y podemos ayudar en un grado limitado. Si podemos administrar algunos números, con los servicios y controles adecuados, también podemos ayudar. No tenemos los recursos para asumir números abrumadores por lo que, si en otros lugares cada uno hace una parte modesta, podemos hacer que esta afluencia sea manejable”.

Por su parte, el ejecutivo del condado de Rockland, Ed Day, y el ejecutivo del condado de Orange, Steven Neuhaus, no tenían interés en tomar ninguna parte y emitieron órdenes de emergencia para bloquear la ubicación de los migrantes en sus conteos.

Pero a partir de ahora esas órdenes no tienen vigencia, luego de que un juez federal dictaminó que discriminaban a los solicitantes de asilo.

El juez federal Nelson Román citó “comentarios con carga racial” de los ejecutivos de ambos condados en su fallo que anuló las prohibiciones, diciendo que la medida de Rockland fue impulsada por “preocupaciones odiosas y discriminatorias” y que la de Orange tenía un “motivo discriminatorio”.

Kathy O’Callaghan, fundadora y presidenta de Hearts and Homes for Refugees, con sede en Pelham, en Westchester, dijo que el estado de Nueva York planea enviar solicitantes de asilo a todos sus condados, y que Hearts and Homes “continuará dirigiendo a los necesitados hacia el apoyo que se está brindando”, proporcionado por organizaciones cuyas misiones y objetivos se basan en el apoyo a los solicitantes de asilo.

O’Callaghan dijo que actualmente hay 50 personas alojadas en Westchester con la ayuda de Westhab.

“Las familias están huyendo de los conflictos en todo el mundo: aproximadamente un tercio de las familias son de Venezuela y una gran cantidad de familias provienen de países de África”, dijo O’Callaghan.

Hearts and Homes tendrá recursos y contactos disponibles en su sitio web para conocer las formas en que los pelhamitas y otros residentes de Westchester pueden ayudar en la transición de estas familias.