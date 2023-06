Toman medidas contra empresas de cannabis sin licencia

- Publicidad -

NUEVA YORK.- La gobernadora Kathy Hochul anunció el lanzamiento de una iniciativa interinstitucional para detener la venta de cannabis no probado en escaparates y camiones sin licencia.

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de la Oficina de Administración de Cannabis y el Departamento de Impuestos y Finanzas del estado de Nueva York realizaron inspecciones en los comercios minoristas que no tenían licencia para vender cannabis y emitieron Notices of Violation and Orders to Cease Unlicensed Activity, cuando correspondía.

Estas acciones se replicarán en todo el Estado para poner fin a las ventas públicas de cannabis no probado por parte de empresas sin licencia.

Como parte del presupuesto del año fiscal 2024, la gobernadora Hochul firmó una legislación crítica que permite que se lleven a cabo estas acciones de aplicación ampliadas contra las empresas de cannabis sin licencia.

“Nueva York se enorgullece de haber emprendido el lanzamiento legal de cannabis más equitativo de la nación y el Estado no se quedará de brazos cruzados mientras los operadores sin licencia infringen la ley y venden productos no probados a los neoyorquinos menores de edad”, declaró la Gobernadora.

“Estas acciones de cumplimiento son pasos críticos para proteger y ayudar a aquellas personas a las que se les prometió una oportunidad de iniciar un negocio legal y tener éxito. Además, estos operadores sin licencia socavan los esfuerzos del Estado para generar fondos sustanciales para un fondo de equidad social que se destinará a las comunidades que han sido más afectadas por el procesamiento excesivo de las leyes de cannabis en el pasado”, agregó la funcionaria.

Hochul firmó una legislación que permite una mejor aplicación de las empresas de cannabis sin licencia como parte del presupuesto del año fiscal 2024.

La legislación permite que la Oficina de Gestión de Cannabis evalúe sanciones civiles contra negocios de cannabis sin licencia que socavarían sus esfuerzos, con multas de hasta 20 mil dólares por día por la conducta más atroz. También tipifica como delito vender cannabis y productos de cannabis sin licencia.

Como resultado de la legislación, el Departamento de Impuestos y Finanzas también puede realizar inspecciones reglamentarias de los negocios que venden cannabis para determinar si se han pagado los impuestos correspondientes e imponer sanciones civiles en los casos en que no se hayan pagado los impuestos correspondientes.

La legislación también establece un nuevo delito de fraude fiscal para las empresas que deliberadamente no recaudan o remiten los impuestos requeridos por el cannabis, o que a sabiendas poseen para la venta cualquier cannabis sobre el cual se requería pagar impuestos, pero no se pagó.

Al tomar medidas decisivas contra los dispensarios sin licencia, el estado de Nueva York está dando un paso significativo hacia la erradicación de las operaciones ilegales de cannabis que ponen en peligro la seguridad pública, el bienestar del consumidor y la integridad del mercado legal de cannabis del estado de Nueva York.

Este enfoque híbrido tiene como objetivo fomentar un entorno de mercado justo y regulado, garantizando la protección del consumidor y reforzando el apoyo a las empresas de cannabis con licencia.