Programa Park and Read promueve alegría de leer en parques

NEW ROCHELLE.- Park and Read, un cautivador programa de verano de lectura en voz alta destinado a fomentar el amor por la lectura en los niños pequeños, se llevará a cabo en los pintorescos parques del condado de Westchester.

De acuerdo con los promotores, esta atractiva iniciativa, organizada por la directora de Programas y Políticas, Cuidado Infantil y Educación del condado de Westchester, Roseanne Finizio, en colaboración con la directora ejecutiva del Festival del Libro Infantil de Chappaqua, Dawn Greenberg, ofrece una experiencia enriquecedora para niños de 3 a 6 años.

El programa Park and Read, que tendrá lugar de lunes a jueves, del 10 de julio al 10 de agosto, de 11:00 a 11:45 de la mañana, contará con sesiones interactivas de narración de cuentos en inglés y español.

Narradores experimentados y notables darán vida a las historias, creando un entorno vibrante e inmersivo para que disfruten los niños y las familias.

El primer lector será el ejecutivo del condado de Westchester, George Latimer, quien dijo que el programa es justo lo que los niños necesitan mientras se relajan en el verano:

“El programa Park and Read combina la alegría de contar historias con la belleza de los parques del condado de Westchester, creando una experiencia mágica que fomenta el amor por la lectura. Estamos emocionados de inspirar a las mentes jóvenes a perderse en la alegría de los libros”.

Por su parte, Finizio indicó que “como ex educadora, he sido testigo de la profunda importancia de la lectura y el impacto transformador de leerles a los niños. Con el programa Park and Read, estoy encantada de tener la oportunidad de fomentar el amor por la lectura entre los niños y crear memorables momentos de alegría bajo el sol de verano”.

El horario del programa es el siguiente:

– 10-13 de julio: Willson’s Woods Park: en DeMatteo Terrace, 8 Bradford Road, Mount Vernon.

– 17-20 de julio: Glen Island Park: Área de césped fuera de la casa de baños, en Weyman Avenue, New Rochelle.

– 24-28 de julio: Tibbetts Brook Park Lugar: Área de césped frente a la casa de baños, en 355 Midland Avenue, Yonkers.

– 31 de julio – 3 de agosto: Saxon Woods Parks: Área de césped adyacente al área de juegos para niños, en 1800 Mamaroneck Avenue, White Plains.

– 7 al 10 de agosto: Kensico Dam Plaza: Área de césped fuera de la oficina, en 1 Bronx River Parkway, Valhalla.

El programa Park and Read da la bienvenida a los niños acompañados de un tutor y la entrada es gratuita. No se requiere registro previo, sin embargo, los participantes deben cumplir con las reglas de residencia del condado de Westchester, expresaron los promotores.

Greenberg indicó que “el Festival del Libro Infantil de Chappaqua está encantado de asociarse con los Parques del Condado de Westchester para esta iniciativa. Al llevar la literatura al corazón de la naturaleza, Park and Read tiene como objetivo crear una experiencia de verano memorable para los niños al tiempo que fomenta la práctica de la lectura compartida en el hogar”.

Para obtener más información sobre el programa Park and Read, pueden enviar un correo electrónico o llamar al 914-995-2501.

También se puede encontrar más información en la web https://parks.westchestergov.com/park-and-read.