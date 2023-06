EVENTOS COMUNITARIOS

- Publicidad -

Día Internacional del Niño

La Dominic American Coalition of Connecticut, Latinos for Educational Advocacy and Diversity (LEAD) y la MOSAIC Coalition llevarán a cabo la celebración del Día Internacional del Niño, el sábado 4 de junio, de 12:00 del mediodía a 4:00 de la tarde, en el Seaside Park, en 708 Atlantic Street, de Bridgeport.

De acuerdo con los promotores, los asistentes podrán encontrarse con muchas sorpresas, juegos y regalos.

La celebración está dirigida a los niños de 1 a 12 años.

Extienden fecha para solicitar becas para estudiantes hispanos

El Ecuadorian Civic Committee of Fairfield County, Inc. (ECCFC) otorgará cinco becas a estudiantes que se gradúen de la escuela secundaria.

Los organizadores extendieron la fecha límite para solicitar las becas hasta el viernes 9 de junio.

Las becas se ofrecen a estudiantes que asistirán a la universidad en el otoño del 2023, que viven o se están graduando de una escuela secundaria de Stamford y de ciudades del condado del condado de Fairfield. Además, que hayan demostrado participación de liderazgo y servicio comunitario y Participación en actividades extracurriculares. Todos los estudiantes que cumplan los requisitos pueden participar.

Las solicitudes se pueden solicitar por email al [email protected] y estarán disponibles en la web https://bit.ly/ECCFCBecas23.

Las solicitudes completas deben ser enviadas (en formato PDF) antes de la medianoche del 9 de junio de 2023 al email del Comité: [email protected] y dirigido a Ana Gallegos, presidenta del Ecuadorian Civic Committee of Fairfield County.

Cuentos y cantos bilingües

Los viernes 9, 16, 23 y 30 de junio, de 11:00 a 11:30 de la mañana, en la Harry Bennett Branch de la Biblioteca Pública Ferguson, en 115 Vine Road, Stamford, se llevará a cabo una actividad llamada “Cuentos y cantos bilingües”

De acuerdo con los promotores, los asistentes podrán participar en lecturas interactivas, canciones y actividades en inglés y español.

Está dirigida a niños de 2 a 5 años con un cuidador acompañante.

Se requiere registro. Para registrarse pueden ingresar a la web https://www.fergusonlibrary.org/event/cuentos-y-cantos-bilingual-storytime-22.

Para mayor información, pueden llamar al 203-351-8291.

Chequeo de salud: conozca sus números

El lunes 12 de junio, de 1:30 a 3:30 de la tarde, en el Rotary Room del tercer piso de la Biblioteca Pública Ferguson, en 1 Public Library Plaza, Stamford, el Departamento de Salud de Stamford ofrecerá exámenes de presión arterial, controles de altura y peso y evaluaciones de riesgo de prediabetes.

De acuerdo con los expertos, cada año, las enfermedades cardíacas y los accidentes cerebrovasculares son la principal causa de muerte en el mundo.

La manera más fácil de prevenir y controlar estas enfermedades es sabiendo cuál es su presión arterial y qué significan estos números.

El Departamento de Salud de Stamford ofrecerá chequeos de presión arterial gratuitos a los adultos de la comunidad, evaluaciones de riesgo de prediabetes e información sobre recursos locales para mejorar su salud.

Para mayor información, pueden llamar al 203-964-1000.

Cómo salvar vidas con naloxona

El martes 13 de junio, a las 11:00 de la mañana, Lillian Newman, directora de extensión y educación para la prevención en el Saint Vincent’s Hospital Westchester, dirigirá una conferencia sobre la naloxona, un medicamento recetado que se usa para tratar la sobredosis de heroína y opioides.

La conferencia se llevará a cabo en la Biblioteca Pública de Port Chester-Rye Brook, en 1 Haseco Avenue, Port Chester.

Para obtener más información, pueden visitar la web https://www.saintjosephs.org/locations/st.-vincent-s-hospital-westchester.

Izamiento bandera de Perú

El Peruvian American Community Center of Connecticut (PACC) llevará a cabo un evento de izamiento de bandera para celebrar el 202 aniversario de la Independencia del Perú.

De acuerdo con los organizadores, será el 32º izamiento de la Bandera Peruana en la ciudad de Stamford. El pabellón nacional del país sudamericano será izado en el Old Town Hall, en la Atlantic Street, el domingo 23 de julio a las 2:00 de la tarde. Habrá música peruana y los asistentes podrán disfrutar de la participación artística del grupo de danzas “Portal Norteño” de Luis y Mirian Trejo con bailes folklóricos.

Los promotores indicaron que al evento de izamiento de la bandera peruana asistirán la alcaldesa de Stamford, Caroline Simmons; el senador federal Richard Blumenthal, el representante federal Jim Himes, el Cónsul General del Perú con jurisdicción en los estados de Connecticut y Rhode Island, Elvis Tuestas, entre otros funcionarios.

Para mayor información pueden llamar al 203-978-0448.