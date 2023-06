Al Pacino le exigió una prueba de paternidad a su novia, porque no creía que podía engendrar a los 83 años

- Publicidad -

A sus 83 años, Al Pacino ha conseguido demostrar a toda una generación de estudiantes por qué es importante prestar atención en las clases de biología. El mítico protagonista de películas como El Padrino va a convertirse en padre por cuarta vez en cuestión de días con su última novia, Noor Alfallah, de 29 años; pero no ha sido una noticia que el actor haya aceptado sin más.

Por lo visto, enterarse de su próxima papel como responsable de un recién nacido a tiempo completo a su edad le dejó “en shock”, y exigió una prueba de paternidad de inmediato. El motivo, no pensaba que podía dejar a nadie embarazada a su edad.

Según informa el portal TMZ, el actor estaba convencido que a sus 83 años era incapaz de dejar embarazada a nadie, más aún teniendo en cuenta que padece una enfermedad que tiene como una de sus consecuencias más habituales la infertilidad.

Sin embargo, Pacino debió de perderse alguna que otra clase de biología, porque primero, la edad no predice la fertilidad masculina ya que los hombres no nacen con un número limitado de espermatozoides y, segundo, “consecuencias más habituales” no significa nada.

Fuentes cercanas a la pareja aseguran que el actor no se creía capaz de dejar embarazada a su novia, por lo que exigió que esta se sometiese a una prueba de paternidad prenatal no invasiva, para determinar si él era el padre de la criatura antes de nacer.

Este tipo de pruebas se pueden realizar a partir de la octava semana se embarazo, a través de una muestra de sangre de la madre y una muestra de la mucosa bucal del padre.

El resultado fue claro: Al Pacino, a sus 83 años, es el padre del bebé al que Noor Alfallah dará a luz en pocas semanas.