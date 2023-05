Un éxito Feria de la Primera Infancia de Stamford

- Publicidad -

STAMFORD.- La familias pudieron disfrutar de la Stamford Early Childhood Fair, el sábado pasado, que se llevó a cabo en el Whittingham Discovery Center, en el Mill River Park, Stamford.

Las personas pudieron aprender sobre los programas preescolares y de cuidado diurno en el hogar, así como sobre los recursos de salud, educación y servicios sociales disponibles en Stamford.

Los niños disfrutaron de actividades como artes y manualidades, pintura de caras, lectura de cuentos y juegos, además de hora del cuento y una estación de burbujas.

La feria fue presentada por Stamford Cradle to Career, en asociación con Children’s Learning Centers of Fairfield County, Community Health Center, Inc, Read to Grow, Stamford School Readiness Program y United Way.