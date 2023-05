Javier Tebas se disculpa con Vinícius: “No tenía la intención de atacar”

- Publicidad -

MADRID — En una entrevista exclusiva con ESPN, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, se disculpó con el delantero del Real Madrid Vinícius Júnior, después de que el jugador fuera víctima de racismo durante la derrota por 1-0 ante el Valencia.

“Aquí hay un tema que siempre le digo a mi equipo (de comunicación): cuando mucha gente entiende el mensaje de alguna manera, tiene razón. Entonces, me tengo que arrepentir”, dijo Tebas.

Vinícius, en un partido con el Real Madrid Burak Akbulut/Anadolu Agency via Getty Images

“Creo que el mensaje, y la intención que tenía, una parte importante (de la gente), especialmente en Brasil, no lo entendió. No quería atacar a Vinícius, pero si la mayoría de la gente lo entendió así, necesito disculparme. No era mi intención expresarme mal, en un mal momento… Pero no tenía intención de atacar a Vinícius, sino de aclarar una situación, porque Vinícius había grabado un video apoyando la actuación de LaLiga”, argumentó.

Poco después del partido, que acabó con las acusaciones de Vini de que LaLiga es permisiva con el racismo y no promueve acciones efectivas, Tebas posteó en su Twitter y desmintió las acusaciones del exjugador del Flamengo, diciendo que el jugador “está siendo manipulado”.

El post del jefe de LaLiga fue muy mal recibido, siendo el propio Vinícius quien dio su réplica de forma contundente en las redes sociales.

“Una vez más, en lugar de criticar a los racistas, el presidente de LaLiga aparece en las redes sociales para atacarme. Por mucho que hables y hagas como que no lees, la imagen de tu campeonato se estremece. Mira las respuestas a tus publicaciones y sorprébdete…”, bromeó el delantero del Real Madrid.

“Omitirte solo te iguala a los racistas. No soy tu amigo para hablar de racismo. Quiero acciones y castigos. El hashtag no me mueve”, agregó.

En la entrevista con ESPN, Tebas afirmó que lo malinterpretaron y aseguró que no tenía intención de agredir a Vinícius.

“Si lastimé a alguien, pensaron que era racista, está lejos de la realidad. Como dije antes, denunciamos a las personas (que cometieron racismo), lo hicimos porque no queremos racismo en el futbol. No quiero racismo con un jugador que va a ser, que es una estrella mundial, que es Vinícius”, continuó.

“Y eso lo dije hace mucho tiempo. Después de que Vinícius hizo una primera temporada no tan brillante y Messi se fue, me preguntaron en una entrevista quién era el ‘chico’ que se quedó en España, y les respondí que Vinícius. No digo ahora. Para mí, Vinícius es un activo del Real Madrid, del futbol español, y lo queremos con nosotros”, dijo.

“Siento lo que pasó, y por eso lo denunciamos. Y no solo denunciamos: tomamos acciones especiales en sus partidos. Hablamos con los clubes, para que dieran más seguridad, identificar a los aficionados. LaLiga se ocupa de Vinícius. Y, si entendieron mal el tuit, tengo que disculparme”, añadió. (TOMADO de ESPN Deportes).