EVENTOS COMUNITARIOS

Encuesta sobre plan estratégico de parques

En un esfuerzo por administrar e invertir en la sustentabilidad de los parques, playas y senderos de Stamford, la Ciudad lanzó recientemente su Plan Estratégico de Parques, que priorizará la operación y el desarrollo de los más de 50 espacios verdes de Stamford, construyendo la hoja de ruta para hacer de la Ciudad una comunidad más resiliente y sostenible.

De acuerdo con las autoridades, los miembros de la comunidad pueden ayudar completando una breve encuesta en la web https://www.surveymonkey.com/r/R7NR2FN.

La encuesta en español está disponible en la web https://www.surveymonkey.com/r/T29KR63.

Las personas también pueden asistir a las sesiones comunitarias para conocer el plan estratégico y ofrecer comentarios. Las próximas sesiones se realizarán vía Zoom los jueves 8 y 15 de junio a las 6:00 de la tarde. P

ara obtener más información sobre el plan estratégico y los enlaces de inicio de sesión de Zoom para cada sesión, pueden visitar la web https://www.stamfordct.gov/government/parks-strategic-plan.

Biblioteca móvil

La Bookmobile de la Biblioteca Pública Ferguson de Stamford, estará disponible el viernes 26 de enero, de 9:30 a 10:30 de la mañana, en la First United Methodist Church, 42 Cross Street, Stamford.

Para ingresar se requiere el uso de mascarillas.

Para mayor información, pueden enviar un correo electrónico a Josephine Fulcher-Anderson a [email protected] o llamar al 203-351-8280.

Feria de la Primera Infancia de Stamford

Las personas de todas las edades pueden asistir al Whittingham Discovery Center, en el Mill River Park, Stamford, el sábado 27 de mayo, de 9:30 de la mañana a 12:30 del mediodía, para la Stamford Early Childhood Fair.

De acuerdo con los promotores, los niños pueden disfrutar de actividades como artes y manualidades, pintura de caras, lectura de cuentos, juegos y más.

Los adultos pueden aprenden sobre los programas preescolares y de cuidado diurno en el hogar, así como sobre los recursos de salud, educación y servicios sociales disponibles en Stamford.

La feria es gratuita y es presentada por Stamford Cradle to Career, en asociación con Children’s Learning Centers of Fairfield County, Community Health Center, Inc, Read to Grow y Stamford School Readiness Program.

Para obtener más información, pueden ingresar a la web https://stamfordcradletocareer.org/stamford-early-childhood-fair-2023/.

Izamiento bandera de Puerto Rico

El Comité Cultural Puertorriqueño de White Plains presenta llevará a cabo un evento cívico de izamiento de la bandera de Puerto Rico, el sábado 3 de junio a las 12:00 del mediodía.

El izamiento del pabellón puertorriqueño será en Renaissance Plaza, en 200-202 Main Street, White Plains.

De acuerdo con los promotores, habrá comida puertorriqueña, música bomba, baile,

Despues del evento, los asistentes pueden llegar a ArtsWestchester, en 31 Mamaroneck Avenue, White Plains, para una recepción, de 1:00 a 3:00 de la tarde.

Festival de las Artes de Port Chester

El sábado 3 de junio, de 9:30 de la mañana a 4:30 de la tarde, la biblioteca Pública realizará el primer Festival de las Artes de Port Chester, una celebración de un día de duración de organizaciones artísticas, empresas y artistas locales.

De acuerdo con los promotores, habrá una mesa de creación de arte libre para visitas sin cita previa. Los participantes pueden crear collages o esculturas usando papeles variados, manualidades y materiales reciclados. Se presentarán demostraciones de collage durante todo el día.

Además, de 1:30 a 3:30 de la tarde, Fashion Arts Studio of Westchester exhibirá trabajos de estudiantes en formas de vestir.

Para mayor información, pueden llamar al 914-939-6710.

Ceremonia Anual de Premios Taino

El sábado 10 de junio, de 3:00 de la tarde a 7:00 de la noche, en el Boricua College, en 890 Washington Avenue, El Bronx, Nueva York, se llevará a cabo la 13ª Ceremonia Anual de Premios Taino

De acuerdo con los promotores, habrá comida, artesanos, poesía, música, rifas y otras sorpresas.

Será dedicado a Tanamá, una región de Puerto Rico.

Los taínos son los habitantes ancestrales de las islas Lucayas, las Antillas Mayores y el norte de las Antillas Menores. Se trata de un pueblo arahuaco que llegó procedente de América del Sur, específicamente de la desembocadura del río Orinoco, Venezuela, pasando de isla en isla, reduciendo o asimilando a los pobladores más antiguos.